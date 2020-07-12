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Російські найманці поранили трьох українських бійців – ООС

Неділя, 12 липня 2020, 07:27
Російські найманці поранили трьох українських бійців – ООС

11 липня бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню та поранили трьох українських військових. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Російські окупанти використовували заборонені Мінськими домовленостями 120-ти та 82-х мм міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Обстріли велись біля Водяного, Мар’їнки та Авдіївки. Також ворог вів вогонь по захисниках Новотошківського, Майорська і Оріхового.

Постраждалих військових доставлено до медичних закладів та надано невідкладну допомогу лікарів.

"За підтвердженими даними розвідки, минулої доби наші захисники знищили трьох та поранили одного загарбника. Окрім того, за уточненими даними, 10 липня втрати противника додатково склали ще одного загиблого", – повідомили у штабі. 

З початку поточної доби противник знову відкрили вогонь.

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі
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