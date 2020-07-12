Российские наемники ранили трех украинских бойцов – ООС

11 июля боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня и ранили трех украинских военных.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Российские оккупанты использовали запрещенные Минскими договоренностям 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы велись у Водяного, Марьинки и Авдеевки. Также враг вел огонь по защитникам Новотошковского, Майорска и Орехово.

Пострадавших военных доставлены в медицинские учреждения, им оказана неотложная помощь врачей.

"По подтвержденным данным разведки, за минувшие сутки наши защитники уничтожили трех и ранили одного захватчика. Кроме того, по уточненным данным, 10 июля потери противника дополнительно составили еще одного погибшего", – сообщили в штабе.

С начала текущих суток противник снова открывал огонь.