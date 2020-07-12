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У Харкові сутички Нацкорпусу і прихильників Шарія: є постраждалі

Неділя, 12 липня 2020, 21:35
У Харкові сутички Нацкорпусу і прихильників Шарія: є постраждалі
фото Нацкорпусу

Внаслідок сутичок між представниками Нацкорпусу та прихильниками "Партії Шарія" в Харкові постраждало двоє людей.

Джерело: поліція Харківщини, Нацкорпус, Суспільне

 
Фото Нацкорпусу

Деталі: Як повідомили в поліції, у Шевченківському районі Харкова на вулиці Аральській стався конфлікт між громадянами, внаслідок якого постраждали 22 та 32-річний чоловіки.

Дослівно: "За адресою поліцейські виявили розмальований паркан домоволодіння та двох потерпілих чоловіків. З тілесними ушкодженнями їх доставили до лікарні.

Слідчим Шевченківського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4. ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до від 3 до 7 років. Всі обставини конфлікту та особи зловмисників встановлюються".

 
фото Нацкорпусу

Деталі: Разом з тим, на сайті Нацкорпусу йдеться, що його представники навідалися до будинку родини Кацуб у Харкові.

"Родина Кацуб – колишні регіонали, які тривалий час фінансово підтримують різні сумнівні проросійські ініціативи, зокрема партію Шарія", - йдеться в повідомленні.

Як пише "Суспільне", Нацкорпус виклав відео з місця події в YouTube. На ньому видно, як не менше 30 чоловіків у захисних масках на чолі з лідером харківського осередку Нацкорпусу Костянтином Немічевим під вигуки "Слава Україні", "Слава нації — смерть ворогам!" прямують до маєтку.

Біля нього очікувала інша група, близько 15 людей, серед яких представниці "Партії Шарія" Зоя Кускова та Наталія Гордієнко.

Судячи з відео, чоловік з боку Нацкорпусу облив зеленкою опонентів з іграшкового пістолету.

"Ми завітали до представників проросійської "Партії Шарія", до їх логова, де вони зараз тут, у зеленці, чомусь чоловіки втекли, а жінки залишились...", — говорить на відео Немічев.

За інформацією з відкритих джерел, Наталія Гордієнко, яка очолює обласний осередок "Партії Шарія", належить до родини екснардепа-регіонала Володимира Кацуби. Немічев стверджує, що він фінансує "Партію Шарія".

На воротах будинку учасники акції намалювали півня, російський прапор, написали "Кацуба+Шарій=Росія", обклеїли паркан зображеннями Анатолія Шарія з написом "Стоп Вата" та запалили файєри.

Як повідомив Суспільному директор Центру медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта, у лікарні невідкладної допомоги в Харкові — троє травмованих внаслідок сутичок за участі Національного корпусу в Шевченківському районі міста.

За його словами, у одного з травмованих — опік очей, іншим діагностували забиття м'яких тканин. За словами Забашти, ушкодження від травматичної зброї.

Передісторія:

  • 25 червня побили координатора "Партії Шарія" у Харкові Микиту Роженка. Поліція відкрила провадження за статтями "Хуліганство" та "Погроза вбивством". Пізніше справу перекваліфікували з хуліганства на замах на умисне вбивство.
  • В "Партії Шарія" звинуватили в нападі Національний корпус.
  • 1 липня у Харкові двоє невідомих в масках облили зеленкою представницю "Партії Шарія" Зою Кускову та її приятеля.

Українська правда

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Теми: Харківнаціоналістиполіція
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