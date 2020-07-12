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В Харькове конфликт Нацкорпуса и сторонников Шария: есть пострадавшие

Воскресенье, 12 июля 2020, 21:35
В Харькове конфликт Нацкорпуса и сторонников Шария: есть пострадавшие
фото Нацкорпуса

В результате столкновений между представителями Нацкорпуса и сторонниками "Партии Шария" в Харькове пострадали два человека.

Источник: полиция Харьковской области, Нацкорпус, Суспільне

 
Фото Нацкорпуса

Детали: Как сообщили в полиции, в Шевченковском районе Харькова на улице Аральской произошел конфликт между гражданами, в результате которого пострадали 22 и 32-летний мужчины.

Дословно: "По адресу полицейские обнаружили разрисованный забор домовладения и двух пострадавших мужчин. С телесными повреждениями они были доставлены в больницу.

Следователем Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до от 3 до 7 лет. Все обстоятельства конфликта и личности злоумышленников устанавливаются".

Детали: Вместе с тем, на сайте Нацкорпуса говорится, что его представители отправились к дому семьи Кацуб в Харькове.

 
фото Нацкорпуса

"Семья Кацуб – бывшие регионалы, которые длительное время финансово поддерживают различные сомнительные пророссийские инициативы, в частности партию Шария", - говорится в сообщении.

Как пишет "Суспільне", Нацкорпус выложил видео с места происшествия в YouTube. На нем видно, как не менее 30 мужчин в защитных масках во главе с лидером харьковской ячейки Нацкорпуса Константином Немичевим под возгласы "Слава Украине", "Слава нации – смерть врагам!" направляются к дому.

Возле него ожидала другая группа, около 15 человек, среди которых представительницы "Партии Шария" Зоя Кускова и Наталья Гордиенко.

Судя по видео, человек со стороны Нацкорпуса облил зеленкой оппонентов из игрушечного пистолета.

"Мы пришли к представителям пророссийской "Партии Шария", в их логово, где они сейчас здесь, в зеленке, мужчины убежали, а женщины остались...", - говорит на видео Немичев.

По информации из открытых источников, Наталья Гордиенко, которая возглавляет областное отделение "Партии Шария", относится к семейству экс-нардепа-регионала Владимира Кацубы. Немичев утверждает, что он финансирует "Партию Шария".

На воротах дома участники акции нарисовали петуха, российский флаг, написали "Кацуба + Шарий = Россия", обклеили забор изображениями Анатолия Шария с надписью "Стоп Вата" и зажгли файеры.

Как сообщил Суспільному директор Центра медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта, в больнице неотложной помощи в Харькове – трое травмированных в результате столкновений с участием Национального корпуса в Шевченковском районе города.

По его словам, у одного из травмированных – ожог глаз, другим диагностировали ушиб мягких тканей. По словам Забашты, повреждения от травматического оружия.

Предыстория:

  • 25 июня избили координатора "Партии Шария" в Харькове Никиту Роженко. Полиция открыла производство по статьям "Хулиганство" и "Угроза убийством". Позже дело переквалифицировали с хулиганства на покушение на умышленное убийство.
  • В "Партии Шария" обвинили в нападении Национальный корпус.
  • 1 июля в Харькове двое неизвестных в масках облили зеленкой представительницу "Партии Шария" Зою Кускову и ее приятеля.

Украинская правда

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Темы: Харьковнационалистыполиция
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