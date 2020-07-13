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В Україні понад 54 тисячі хворих на COVID-19: за добу 612 випадків

Понеділок, 13 липня 2020, 08:59

За минулу добу коронавірус в Україні підтвердили у 612 людей, загалом COVID-19 виявили у 54 133 осіб.

Джерело: карта РНБО

Деталі: Станом на ранок 13 липня коронавірус в Україні підтвердили у 54 133 осіб, померли 1 398 осіб із COVID-19. 

Наразі в Україні понад 26 тисяч активних хворих, водночас понад 26 тисяч уже подолали COVID-19.

За попередню добу виявили 612 випадків коронавірусу, з них 52 дитини та 68 медпрацівників. Було госпіталізовано 110 осіб, зафіксовано 15 летальних випадків, при цьому одужало 385 пацієнтів. 

Найбільше нових інфікованих виявили в Львівській (+104), Рівненській (+99) та Закарпатській (+79) областях.

 

Загалом в Україні провели 803 657 тестувань методом ПЛР.

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Передісторія:

Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019Україна


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