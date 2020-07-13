В Украине более 54 тысяч больных COVID-19: за сутки 612 случаев

За минувшие сутки коронавирус в Украине подтвердили в 612 человек, в общем COVID-19 обнаружили в 54 133 человек.

Источник: карта СНБО

Детали: По состоянию на утро 13 июля коронавирус в Украине подтвердили в 54 133 человек, умерли 1398 человек из COVID-19.

Сейчас в Украине более 26 тысяч активных больных, одновременно более 26 тысяч уже преодолели COVID-19.

За минувшие сутки обнаружили 612 случаев коронавируса, из них 52 ребенка и 68 медработников. Были госпитализированы 110 человек, зафиксировано 15 летальных случаев, при этом выздоровели 385 пациентов.

Больше всего новых инфицированных обнаружили во Львовской (+104), Ровенской (+99) и Закарпатской (+79) областях.

Всего в Украине провели 803 657 тестирований методом ПЦР.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинцы живут так, будто коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

Предыстория: