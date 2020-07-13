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В Украине более 54 тысяч больных COVID-19: за сутки 612 случаев

Понедельник, 13 июля 2020, 08:59
В Украине более 54 тысяч больных COVID-19: за сутки 612 случаев

За минувшие сутки коронавирус в Украине подтвердили в 612 человек, в общем COVID-19 обнаружили в 54 133 человек.

Источник: карта СНБО

Детали: По состоянию на утро 13 июля коронавирус в Украине подтвердили в 54 133 человек, умерли 1398 человек из COVID-19.

Сейчас в Украине более 26 тысяч активных больных, одновременно более 26 тысяч уже преодолели COVID-19.

За минувшие сутки обнаружили 612 случаев коронавируса, из них 52 ребенка и 68 медработников. Были госпитализированы 110 человек, зафиксировано 15 летальных случаев, при этом выздоровели 385 пациентов.

Больше всего новых инфицированных обнаружили во Львовской (+104), Ровенской (+99) и Закарпатской (+79) областях.

 

Всего в Украине провели 803 657 тестирований методом ПЦР.

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Предыстория:

  • Количество больных COVID-19 в мире превысило 13 миллионов, что ознаменовало очередную веху в распространении болезни. За 7 месяцев коронавирус унес 571674 жизней.
  • Всемирная организация здравоохранения предупреждает о новой опасной фазе коронавируса.

Украинская правда

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Темы: коронавирусCovid-2019Украина
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