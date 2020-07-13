Майже на 90% заповнені лікарні другої та третьої хвилі на Закарпатті – ОДА
Понеділок, 13 липня 2020, 18:01
Майже на 90%заповнені ліжка пацієнтами, які хворіють на COVID-19 у лікарнях другої та третьої хвилі в Закарпатській області.
Джерело: пресслужба Закарпатської ОДА
Дослівно: "Ці заклади було долучено до прийому хворих на коронавірус 18 червня рішенням регіональної комісії з питань ТЕБ та НС.
Інтенсивний приріст, збільшення випадків на коронавірусну інфекцію в області медики фіксують останні три тижні".
Деталі: В ОДА зазначають, що область потребує щонайменше 40 кисневих концентраторів для лікарень другої та третьої хвилі.
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Передісторія:
- Кількість хворих на COVID-19 у світіперевищила 13 мільйонів, що ознаменувало чергову віху у поширенні хвороби. За 7 місяців коронавірус забрав 571 674 життів.
- У кінці червня Всесвітня організація охорони здоров’я попереджала про нову небезпечну фазу коронавірусу.
Українська правда