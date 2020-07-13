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Майже на 90% заповнені лікарні другої та третьої хвилі на Закарпатті – ОДА

Понеділок, 13 липня 2020, 18:01
Майже на 90% заповнені лікарні другої та третьої хвилі на Закарпатті – ОДА

Майже на 90%заповнені ліжка пацієнтами, які хворіють на COVID-19 у лікарнях другої та третьої хвилі в Закарпатській області.

Джерело: пресслужба Закарпатської ОДА

Дослівно: "Ці заклади було долучено до прийому хворих на коронавірус 18 червня рішенням регіональної комісії з питань ТЕБ та НС.

Інтенсивний приріст, збільшення випадків на коронавірусну інфекцію в області медики фіксують останні три тижні".

Деталі: В ОДА зазначають, що область потребує щонайменше 40 кисневих концентраторів для лікарень другої та третьої хвилі.

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Передісторія:

Українська правда
Теми: Закарпаттякоронавірусепідемія
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