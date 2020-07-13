Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Почти на 90% заполнены больницы второй и третьей волны в Закарпатье - ОГА

Понедельник, 13 июля 2020, 18:01

Почти на 90% заполнены кровати пациентами, страдающими COVID-19 в больницах второй и третьей волны в Закарпатской области.

Источник: пресс-служба Закарпатской ОГА

Дословно: "Эти заведения были приобщены к приему больных коронавирусом 18 июня решением региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Интенсивный прирост, увеличение случаев на коронавирусную инфекцию в области медики фиксируют последние три недели".

Детали: В ОГА отмечают, что область нуждается в не менее 40 кислородных концентраторов для больниц второй и третьей волны.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинцы живут так, будто коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

Предыстория:

  • Количество больных COVID-19 в мире превысило 13 миллионов, что ознаменовало очередную веху в распространении болезни. За 7 месяцев коронавирус унес 571674 жизней.
  • Всемирная организация здравоохранения предупреждает о новой опасной фазе коронавируса.

Украинская правда
Темы: Закарпатьекоронавирусэпидемия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Оккупанты убили военного медика во время эвакуации тела другого погибшего

обновленоЗеленский приехал к "Слугам народа" и предлагал кандидатов на пост главы НБУ

Рада сделала шаг к ужесточению наказаний за пьяное вождение и превышение скорости

Два выстрела в голову: силовики раскрыли убийство священника в Киеве

Хулиганство, избиения, ДТП и семейные ссоры: виновника аварии под Киевом неоднократно судили

"Слуги" выносят на рассмотрение Рады закон Бужанского о языке

Все новости...
Закарпатье
Наибольшее количество заражений СOVID-19 во Львовской, Ровенской и Закарпатской областях
Синоптики предупредили о ливнях и выходе рек из берегов
На Закарпатье сепаратисты хотели обжаловать договор 1920 года о переделе территорий
Последние новости
20:44
Оккупанты убили военного медика во время эвакуации тела другого погибшего
20:38
Литва обновила список стран, при въезде из которых нужна изоляция: среди них Украина
20:25
обновленоЗеленский приехал к "Слугам народа" и предлагал кандидатов на пост главы НБУ
20:21
Новости экономики: вице-премьер промполитики, портфельные госгарантии, инфляция и ставки
19:56
"Экс-главу Минздрава" оккупированного Крыма признали госизменщиком
19:45
Одинаковые для всех правила: Рада приняла закон об авиационных сборах
19:24
Пожар на Луганщине полностью ликвидировали
19:19
Арахамия о новом главе НБУ: Еще нет никакой фамилии
19:10
Издевались над пенсионером: в Черновцах расследуют действия патрульных
19:02
фото, видеоНа Харьковщине ежемесячно воровали нефть на 2 млн – СБУ
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!