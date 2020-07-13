Почти на 90% заполнены больницы второй и третьей волны в Закарпатье - ОГА
Понедельник, 13 июля 2020, 18:01
Почти на 90% заполнены кровати пациентами, страдающими COVID-19 в больницах второй и третьей волны в Закарпатской области.
Источник: пресс-служба Закарпатской ОГА
Дословно: "Эти заведения были приобщены к приему больных коронавирусом 18 июня решением региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.
Интенсивный прирост, увеличение случаев на коронавирусную инфекцию в области медики фиксируют последние три недели".
Детали: В ОГА отмечают, что область нуждается в не менее 40 кислородных концентраторов для больниц второй и третьей волны.
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Предыстория:
- Количество больных COVID-19 в мире превысило 13 миллионов, что ознаменовало очередную веху в распространении болезни. За 7 месяцев коронавирус унес 571674 жизней.
- Всемирная организация здравоохранения предупреждает о новой опасной фазе коронавируса.
Украинская правда