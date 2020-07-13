Почти на 90% заполнены больницы второй и третьей волны в Закарпатье - ОГА

Почти на 90% заполнены кровати пациентами, страдающими COVID-19 в больницах второй и третьей волны в Закарпатской области.

Источник: пресс-служба Закарпатской ОГА

Дословно: "Эти заведения были приобщены к приему больных коронавирусом 18 июня решением региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Интенсивный прирост, увеличение случаев на коронавирусную инфекцию в области медики фиксируют последние три недели".

Детали: В ОГА отмечают, что область нуждается в не менее 40 кислородных концентраторов для больниц второй и третьей волны.

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