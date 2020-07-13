Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський приїхав до "Слуг народу" та пропонував кандидатів на пост глави НБУ

Понеділок, 13 липня 2020, 20:25
Зеленський приїхав до Слуг народу та пропонував кандидатів на пост глави НБУ
фото: Дмитро Ларін, УП

Президент України Володимир Зеленський відвідав засідання парламентської фракції "Слуга народу" в понеділок.

Джерело: співрозмовник "Інтерфакс-Україна", нардеп від партії "Слуга народу" Олександр Качура у Telegram, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Facebook

Дослівно: "Засідання розпочалося. Президент є".

Деталі: ЗМІ повідомляють, що Зеленський хотів обговорити із нардепами "деякі кадрові питання".

Качура розповів, що президент з прем'єром презентували кандидатів на посаду глави НБУ, Антимонопольного комітету, віце-прем'єра ОПК.

За словами депутата, з кандидатурою на посаду голови НБУ вони визначаться в середу, оскільки є кілька кандидатів. Фракція повинна ухвалити рішення до кінця тижня.

Кравчук повідомила, що кандидатура на пост голови НБУ наразі "фіналізується".

На посаду голови Антимонопольного комітету рекомендовано Ольгу Піщанську, а на віцепрем‘єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості рекомедовано Олега Уруського.

Пряма мова Кравчук: "Є розуміння, що ці вакансії мають бути заповнені цього тижня. Попередній план: голосування по АМКУ і щодо віцепрем‘єра у середу, за голову НБУ - у п‘ятницю".

Цю інформацію підтвердив журналістам перший заступник глави парламентської фракції Олександр Корнієнко.

Нагадаємо: Качура повідомив, що Верховна Рада поки не планує йти на канікули – нардепи хочуть провести кілька позачергових засідань для прийняття низки невідкладних законопроєктів.

13 липня Рада провела позачергове засідання, а ще одне пройде 14 липня.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийСлуга народуВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Усі новини...
Зеленський
Зеленський приїхав на Зміїний у 500-й день повномасштабної війни
Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор"
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
Останні новини
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
20:02
Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС
20:00
За минулу добу РФ найбільше намагалася штурмувати на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:57
Книгою року BBC-2023 став роман Євгенії Кузнєцової "Драбина"
19:44
Киянам, які роблять пересадки між станціями "Либідська" та "Теремки", повертатимуть гроші
19:31
фотоВсе горіло, вибухали авто: розповідь лікарки з Києва, в будинок якої влучили уламки ракети РФ
Усі новини...
Реклама: