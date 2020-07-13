Зеленський приїхав до "Слуг народу" та пропонував кандидатів на пост глави НБУ

Президент України Володимир Зеленський відвідав засідання парламентської фракції "Слуга народу" в понеділок.

Джерело: співрозмовник "Інтерфакс-Україна", нардеп від партії "Слуга народу" Олександр Качура у Telegram, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Facebook

Дослівно: "Засідання розпочалося. Президент є".

Деталі: ЗМІ повідомляють, що Зеленський хотів обговорити із нардепами "деякі кадрові питання".

Качура розповів, що президент з прем'єром презентували кандидатів на посаду глави НБУ, Антимонопольного комітету, віце-прем'єра ОПК.

За словами депутата, з кандидатурою на посаду голови НБУ вони визначаться в середу, оскільки є кілька кандидатів. Фракція повинна ухвалити рішення до кінця тижня.

Кравчук повідомила, що кандидатура на пост голови НБУ наразі "фіналізується".

На посаду голови Антимонопольного комітету рекомендовано Ольгу Піщанську, а на віцепрем‘єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості рекомедовано Олега Уруського.

Пряма мова Кравчук: "Є розуміння, що ці вакансії мають бути заповнені цього тижня. Попередній план: голосування по АМКУ і щодо віцепрем‘єра у середу, за голову НБУ - у п‘ятницю".

Цю інформацію підтвердив журналістам перший заступник глави парламентської фракції Олександр Корнієнко.

Нагадаємо: Качура повідомив, що Верховна Рада поки не планує йти на канікули – нардепи хочуть провести кілька позачергових засідань для прийняття низки невідкладних законопроєктів.

13 липня Рада провела позачергове засідання, а ще одне пройде 14 липня.