Зеленский приехал к "Слугам народа" и предлагал кандидатов на пост главы НБУ

Президент Украины Владимир Зеленский посетил заседание парламентской фракции "Слуга народа" в понедельник.

Источник: собеседник "Интерфакс-Украина", нардеп от партии "Слуга народа" Александр Качура в Telegram

Дословно: "Заседание началось. Президент есть".

Детали: СМИ сообщают, что Зеленский хотел обсудить с нардепами "некоторые кадровые вопросы".

Качура рассказал, что президент с премьером презентовали кандидатов на должность главы НБУ, Антимонопольного комитета, вице-премьера ОПК.

По словам депутата, с кандидатурой на должность главы НБУ они определятся в среду, поскольку есть несколько кандидатов. Фракция должна принять решение до конца недели.

Напомним: Качура сообщил, что Верховная Рада пока не планирует идти на каникулы - нардепы хотят провести несколько внеочередных заседаний для принятия ряда неотложных законопроектов.

13 июля Рада провела внеочередное заседание, а еще одно пройдет 14 июля.