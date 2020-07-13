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Зеленский приехал к "Слугам народа" и предлагал кандидатов на пост главы НБУ

Понедельник, 13 июля 2020, 20:25

Президент Украины Владимир Зеленский посетил заседание парламентской фракции "Слуга народа" в понедельник.

Источник: собеседник "Интерфакс-Украина", нардеп от партии "Слуга народа" Александр Качура в Telegram

Дословно: "Заседание началось. Президент есть".

Детали: СМИ сообщают, что Зеленский хотел обсудить с нардепами "некоторые кадровые вопросы".

Качура рассказал, что президент с премьером презентовали кандидатов на должность главы НБУ, Антимонопольного комитета, вице-премьера ОПК.

По словам депутата, с кандидатурой на должность главы НБУ они определятся в среду, поскольку есть несколько кандидатов. Фракция должна принять решение до конца недели.

Напомним: Качура сообщил, что Верховная Рада пока не планирует идти на каникулы - нардепы хотят провести несколько внеочередных заседаний для принятия ряда неотложных законопроектов.

13 июля Рада провела внеочередное заседание, а еще одно пройдет 14 июля.

Темы: ЗеленскийСлуга народаВерховная Рада


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