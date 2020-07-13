Зеленский приехал к "Слугам народа" и предлагал кандидатов на пост главы НБУ
Президент Украины Владимир Зеленский посетил заседание парламентской фракции "Слуга народа" в понедельник.
Источник: собеседник "Интерфакс-Украина", нардеп от партии "Слуга народа" Александр Качура в Telegram
Дословно: "Заседание началось. Президент есть".
Детали: СМИ сообщают, что Зеленский хотел обсудить с нардепами "некоторые кадровые вопросы".
Качура рассказал, что президент с премьером презентовали кандидатов на должность главы НБУ, Антимонопольного комитета, вице-премьера ОПК.
По словам депутата, с кандидатурой на должность главы НБУ они определятся в среду, поскольку есть несколько кандидатов. Фракция должна принять решение до конца недели.
Напомним: Качура сообщил, что Верховная Рада пока не планирует идти на каникулы - нардепы хотят провести несколько внеочередных заседаний для принятия ряда неотложных законопроектов.
13 июля Рада провела внеочередное заседание, а еще одно пройдет 14 июля.