Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский приехал к "Слугам народа" и предлагал кандидатов на пост главы НБУ

Понедельник, 13 июля 2020, 20:25
Зеленский приехал к Слугам народа и предлагал кандидатов на пост главы НБУ
фото: Дмитрий Ларин, УП

Президент Украины Владимир Зеленский посетил заседание парламентской фракции "Слуга народа" в понедельник.

Источник: собеседник "Интерфакс-Украина", нардеп от партии "Слуга народа" Александр Качура в Telegram, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook

Дословно: "Заседание началось. Президент есть".

Детали: СМИ сообщают, что Зеленский хотел обсудить с нардепами "некоторые кадровые вопросы".

Качура рассказал, что президент с премьером презентовали кандидатов на должность главы НБУ, Антимонопольного комитета, вице-премьера ОПК.

По словам депутата, с кандидатурой на должность главы НБУ они определятся в среду, поскольку есть несколько кандидатов. Фракция должна принять решение до конца недели.

Кравчук сообщила, что кандидатура на пост главы НБУ пока "финализируется".

На должность председателя Антимонопольного комитета рекомендовано Ольгу Песчанскую, а на вицепремьер - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности рекомедовали Олега Уруского.

Прямая речь Кравчук: "Есть понимание, что эти вакансии должны быть заполнены на этой неделе. Предварительный план: голосования по АМКУ и по вице-премьеру в среду, за председателя НБУ - в пятницу".

Эту информацию подтвердил журналистам первый заместитель главы парламентской фракции Александр Корниенко.

Напомним: Качура сообщил, что Верховная Рада пока не планирует идти на каникулы - нардепы хотят провести несколько внеочередных заседаний для принятия ряда неотложных законопроектов.

13 июля Рада провела внеочередное заседание, а еще одно пройдет 14 июля.

Темы: ЗеленскийСлуга народаВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Зеленский
Науседа опасался "ухудшения решений НАТО" из-за твита Зеленского
Зеленский собирал Ставку: Буданов рассказал, что происходит в Беларуси
Фронт, защита АЭС, хороший результат БПЛА: Зеленский собирал Ставку
Последние новости
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
Все новости...
Реклама: