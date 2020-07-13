Разумков анонсував 2 позачергових засідання Ради

Верховна Рада проводитиме позачергові засідання для прийняття важливих для держави рішень.

Джерело: спікер парламенту Дмитро Разумков на засіданні Погоджувальної ради

Пряма мова: "У нас цей тиждень теж буде насичений і напружений. Багато буде питань, пов’язаних із питаннями бюджету….

Це крайній тиждень третьої сесії Верховної Ради 9 скликання. Я сподіваюсь, він буде достатньо ефективним. Є деяке блокування роботи за рахунок того, що вже другий тиждень на розгляді парламенту знаходиться закон про гральний бізнес. Багато законопроєктів стоять у черзі на розгляд. Тож думаю це не завадить Верховній Раді попрацювати трохи понаднормово в режимі позачергових засідань. Перше відбудеться сьогодні о 14.00 годині.

Правда, багато важливих питань будуть розглядатися, деякі - дискусійні, але я впевнений, кожен зможе висловити свою позицію. На цьому позачерговому засіданні буде розглядатися і питання про призначення позачергових місцевих виборів у жовтні 2020 року і зміни до бюджету щодо виділення коштів на проведення чергових місцевих виборів і багато інших законопроєктів".

Деталі: Наступне позачергове засідання парламенту призначено на вівторок, 14 липня, на 15 годину.

Що передувало: Нардеп від партії "Слуга народу" Олександр Качура повідомив, що Верховна Рада поки не планує йти на канікули – нардепи хочуть провести кілька позачергових засідань для прийняття низки невідкладних законопроєктів.