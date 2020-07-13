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Окупанти вбили військового медика під час евакуації тіла іншого загиблого

Понеділок, 13 липня 2020, 20:44
Окупанти вбили військового медика під час евакуації тіла іншого загиблого

Російсько-окупаційні війська обстріляли трьох військовослужбовців, які мали здійснити евакуацію тіла полеглого українського героя, котрий 13 липня загинув, підірвавшись на вибуховому пристрої поблизу населеного пункту Зайцеве.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Отримавши підтвердження режиму "Тиша", група евакуації в білих касках із розпізнавальними знаками пішли по тіло вбитого воїна. За декілька метрів до нього ворог відкрив вогонь на ураження зі стрілецької зброї. Група відійшла, але військовий медик поспішив на допомогу пораненому. В цю мить противник знову почав обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, одного військовослужбовця було поранено, а ще один отримав бойове травмування.

Дослівно: "Підступне вбивство медика, на якому були усі відповідні маркування, є черговим свідченням того, що російсько-окупаційні підрозділи навіть не збираються дотримуватися жодних міжнародно-правових норм.

Наразі тіла загиблих та поранений воїн знаходяться на місці обстрілу. Тривають переговори з СММ ОБСЄ щодо їхньої евакуації".

Передісторія: 13 липня двоє воїнів ЗСУ загинули.

Українська правда

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Теми: Донбасобстрілбойові діїокупація
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