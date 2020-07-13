Оккупанты убили военного медика во время эвакуации тела другого погибшего

Российско-оккупационные войска обстреляли трех военнослужащих, которые должны осуществить эвакуацию тела павшего украинского героя, который 13 июля погиб, подорвавшись на взрывном устройстве вблизи населенного пункта Зайцево.

Источник: штаб ООС

Детали: Получив подтверждение режима "Тишина", группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками пошла забирать тело убитого. За несколько метров к нему враг открыл огонь на поражение из стрелкового оружия. Группа отошла, но военный медик поспешил на помощь раненому. В этот момент противник снова начал обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий был ранен, а еще один получил боевое травмирование.

Дословно: "Коварное убийство медика, на котором были все соответствующие маркировки, является очередным свидетельством того, что российско-оккупационные войска даже не собираются соблюдать никакие международно-правовые нормы.

Сейчас тела погибших и раненый воин находятся на месте обстрела. Продолжаются переговоры с СММ ОБСЕ по поводу их эвакуации".

Предыстория: 13 июля двое воинов ВСУ погибли.