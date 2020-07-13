На Донбасі загинули двоє захисників

Двоє українських військових загинули 13 липня у зоні Операції об’єднаних сил у Донецькій області.

Джерело: штаб Операції об’єднаних сил

Дослівно: "13 липня… ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї по позиціях підрозділів Об’єднаних сил неподалік Славного.

На превеликий жаль, внаслідок обстрілу противника Україна втратила одного мужнього захисника".

Деталі: Ще одна трагічна подія сталася поблизу населеного пункту Зайцеве.

Під час виконання бойового завдання внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої ще один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав важке поранення, несумісне з життям.

Повідомляється, що українські військові відкривали вогонь у відповідь поблизу Славного.

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