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На Донбасі загинули двоє захисників

Понеділок, 13 липня 2020, 11:37
На Донбасі загинули двоє захисників
Фото Міноборони

Двоє українських військових загинули 13 липня у зоні Операції об’єднаних сил у Донецькій області.

Джерело: штаб Операції об’єднаних сил

Дослівно: "13 липня… ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї по позиціях підрозділів Об’єднаних сил неподалік Славного.

На превеликий жаль, внаслідок обстрілу противника Україна втратила одного мужнього захисника".

Деталі: Ще одна трагічна подія сталася поблизу населеного пункту Зайцеве.

Під час виконання бойового завдання внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої ще один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав важке поранення, несумісне з життям.

Повідомляється, що українські військові відкривали вогонь у відповідь поблизу Славного.

Передісторія:

  • 12 липня незаконні збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню.
  • За даними розвідки, у неділю українські військовослужбовці знищили 3 окупантів та щонайменше 8 поранили.

Українська правда

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Теми: ДонбасвійнаОб'єднані сили на Донбасіжертви
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