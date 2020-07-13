На Донбасі загинули двоє захисників
Понеділок, 13 липня 2020, 11:37
Двоє українських військових загинули 13 липня у зоні Операції об’єднаних сил у Донецькій області.
Джерело: штаб Операції об’єднаних сил
Дослівно: "13 липня… ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї по позиціях підрозділів Об’єднаних сил неподалік Славного.
На превеликий жаль, внаслідок обстрілу противника Україна втратила одного мужнього захисника".
Деталі: Ще одна трагічна подія сталася поблизу населеного пункту Зайцеве.
Під час виконання бойового завдання внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої ще один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав важке поранення, несумісне з життям.
Повідомляється, що українські військові відкривали вогонь у відповідь поблизу Славного.
Передісторія:
- 12 липня незаконні збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню.
- За даними розвідки, у неділю українські військовослужбовці знищили 3 окупантів та щонайменше 8 поранили.
Українська правда