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Кулеба про вбивство медика на Донбасі: Це варварство має ознаки воєнного злочину 

Вівторок, 14 липня 2020, 10:03

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає варварством вбивство медика на Донбасі, на його думку, це вбивство має ознаки воєнного злочину, тому дипломати постараються, аби подія набула розголосу. 

Джерело: брифінг Кулеби 14 липня 

Пряма мова: "З юридичної точки зору у цьому вбивстві є ознаки воєнного злочину, а з морального це акт варварства... 

Буду особисто порушувати це питання (на міжнародній арені – ред.). Відповідь буде максимально жорсткою. Ми залучимо усіх наших партнерів. Ця ситуація набуде розголосу. Тут йдеться про акт варварства".

Деталі: За його словами, на жаль, не кожен загиблий воїн на Донбасі стає темою розмов дипломатів, але смерть медика, який надавав допомогу пораненому, набуде розголосу, принаймні Кулеба докладе до цього зусиль.

Зокрема, МЗС поінформує міжнародних партнерів про подію: "Вбивство українського медика на фронті не залишиться поза увагою наших міжнародних партнерів. Ми зробимо все для того, щоб ворог заплатив за цей злочин дорогу ціну".

Нагадаємо: 

  • 13 липня бойовики застрелили військового медика, який поспішав на допомогу пораненому військовому. На ньому були усі відповідні маркування.
  • Також під час обстрілу одного військовослужбовця було поранено, а ще один отримав бойове травмування.
  • Ввечері 13 липня тіла загиблих та поранений воїн знаходилися на місці обстрілу. Тривали переговори з СММ ОБСЄ щодо їхньої евакуації.

Альона Мазуренко, УП
Теми: Кулеба ДмитроМЗСвбивствоДонбас


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