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Кулеба об убийстве медика на Донбассе: Это варварство имеет признаки военного преступления

Вторник, 14 июля 2020, 10:03
Кулеба об убийстве медика на Донбассе: Это варварство имеет признаки военного преступления

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает варварством убийство медика в Донбассе, по его мнению, это убийство имеет признаки военного преступления, поэтому дипломаты постараются, чтобы это событие получило огласку.

Источник: брифинг Кулебы 14 июля

Прямая речь: "С юридической точки зрения в этом убийстве есть признаки военного преступления, а с моральной это акт варварства...

Буду лично поднимать этот вопрос (на международной арене - ред.). Ответ будет максимально жестким. Мы привлечем всех наших партнеров. Эта ситуация получит огласку. Здесь речь идет об акте варварства".

Детали: По его словам, к сожалению, не каждый погибший воин на Донбассе становится темой разговоров дипломатов, но смерть медика, который оказывал помощь раненому, получит огласку, по крайней мере Кулеба приложит к этому усилия.

В частности, МИД проинформирует международных партнеров о событии: "Убийство украинского медика на фронте не останется без внимания наших международных партнеров. Мы сделаем все для того, чтобы враг заплатил за это преступление дорогую цену".

Напомним: 

  • 13 июля боевики застрелили военного медика, который спешил на помощь раненому военному. На нем были все соответствующие маркировки.
  • Также во время обстрела один военнослужащий был ранен, а еще один получил боевое травмирования.
  • Вечером 13 июля тела погибших и раненый воин находились на месте обстрела. Продолжались переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Кулеба ДмитрийМИДубийствоДонбасс
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