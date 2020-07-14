Кулеба об убийстве медика на Донбассе: Это варварство имеет признаки военного преступления

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает варварством убийство медика в Донбассе, по его мнению, это убийство имеет признаки военного преступления, поэтому дипломаты постараются, чтобы это событие получило огласку.

Источник: брифинг Кулебы 14 июля

Прямая речь: "С юридической точки зрения в этом убийстве есть признаки военного преступления, а с моральной это акт варварства...

Буду лично поднимать этот вопрос (на международной арене - ред.). Ответ будет максимально жестким. Мы привлечем всех наших партнеров. Эта ситуация получит огласку. Здесь речь идет об акте варварства".

Детали: По его словам, к сожалению, не каждый погибший воин на Донбассе становится темой разговоров дипломатов, но смерть медика, который оказывал помощь раненому, получит огласку, по крайней мере Кулеба приложит к этому усилия.

В частности, МИД проинформирует международных партнеров о событии: "Убийство украинского медика на фронте не останется без внимания наших международных партнеров. Мы сделаем все для того, чтобы враг заплатил за это преступление дорогую цену".

Напомним: