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Українці можуть подорожувати вже до 25 країн. Список

Вівторок, 14 липня 2020, 10:51

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що кількість країн, до яких можуть наразі в'їжджати українці, зросла до 25. 

Про це міністр розповів на брифінгу у вівторок, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Минулого брифінгу я оголосив 23 країни, до яких можуть поїхати українці. Зараз таких країн стало 25. Додалися Багамські острови. Погоджуюся, дуже віддалена точка, хоча й приваблива для туризму, і Ліван - менш популярний напрям серед українських туристів, хоча країна є надзвичайно цікавою і красивою", - розповів Кулеба. 

Ще 23 країни, які включають ті, куди потрібна віза та ті, де діють певні карантинні обмеження, це: Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Велика Британія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея, Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді, Сейшельські острови.

Кулеба нагадав про запуск інтерактивної мапи, де можна перевірити умови в’їзду чи транзитного проїзду. 

Він розповів, що до трійки країн, які найбільше цікавлять українців, увійшли Угорщина, Туреччина і Росія. 

Напередодні Кулеба заявив, що в’їзд у Шенгенську зону найближчим часом не буде відкритий для жителів України у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в нашій державі.

Українці можуть перевірити можливість в'їзду за кордон за кількома сервісами: список.

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Теми: МЗСкарантинУкраїнакоронавірус


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