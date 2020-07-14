Украинцы могут путешествовать уже в 25 стран. Список

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что количество стран, в которые могут въезжать украинцы, возросло до 25.

Об этом министр рассказал на брифинге во вторник, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"На прошлом брифинге я объявил 23 страны, в которые могут поехать украинцы. Сейчас таких стран стало 25. Добавились Багамские острова. Согласен, очень отдаленная точка, хотя и привлекательная для туризма, и Ливан - менее популярное направление среди украинских туристов, хотя страна чрезвычайно интересная и красивая", - рассказал Кулеба.

Еще 23 страны, которые включают те, куда виза и те, где действуют определенные карантинные ограничения, это Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова.

Кулеба напомнил о запуске интерактивной карты, где можно проверить условия въезда или транзитного проезда.

Он рассказал, что в тройку стран, которые больше всего интересуют украинцев, вошли Венгрия, Турция и Россия.

Накануне Кулеба заявил, что въезд в Шенгенскую зону в ближайшее время не будет открыт для жителей Украины в связи с эпидемической ситуацией в нашей стране.

Украинцы могут проверить возможность въезда за границу по нескольким сервисам: список.

Читайте также: Греческие уроки: как избежать депортации во время поездок в ЕС в эпоху коронавируса