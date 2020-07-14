Кабмін розгляне необхідність продовження карантину

Кабінет міністрів на наступному тижні розгляне необхідність продовження карантину.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інформованого співрозмовника в Міністерстві охорони здоров'я.

Пряма мова: "На наступному тижні буде засідання Кабміну, на якому розглядатимуть питання необхідності продовження карантину".

Деталі: Джерело уточнило, що мова йде про продовження адаптивного карантину по регіонах.

Що було раніше: Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня.

В Україні діє адаптивний карантин: у регіонах можуть бути різні обмеження через коронавірусну хворобу COVID-19.

Рішення послаблювати карантинні обмеження чи робити їх жорсткішими приймає місцева влада за результатами засідань комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на основі відповідності критеріям МОЗ.