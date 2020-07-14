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Кабмин рассмотрит необходимость продления карантина

Вторник, 14 июля 2020, 11:40
Кабмин рассмотрит необходимость продления карантина

Кабинет министров на следующей неделе рассмотрит необходимость продления карантина.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированного собеседника в Министерстве здравоохранения.

Прямая речь: "На следующей неделе будет заседание Кабмина, на котором будут рассматривать вопросы необходимости продления карантина".

Детали: Источник уточнил, что речь идет о продлении адаптивного карантина по регионам.

Что было раньше: Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина до 31 июля.

В Украине действует адаптивный карантин: в регионах могут быть различные ограничения и-за коронавирусной болезни COVID-19.

Решение ослаблять карантинные ограничения или делать их более жесткими принимает местная власть по результатам заседаний комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на основе соответствия критериям Минздраве.

Темы: карантинКабинет министров
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