Кабмин рассмотрит необходимость продления карантина

Кабинет министров на следующей неделе рассмотрит необходимость продления карантина.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированного собеседника в Министерстве здравоохранения.



Прямая речь: "На следующей неделе будет заседание Кабмина, на котором будут рассматривать вопросы необходимости продления карантина".



Детали: Источник уточнил, что речь идет о продлении адаптивного карантина по регионам.

Что было раньше: Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина до 31 июля.

В Украине действует адаптивный карантин: в регионах могут быть различные ограничения и-за коронавирусной болезни COVID-19.

Решение ослаблять карантинные ограничения или делать их более жесткими принимает местная власть по результатам заседаний комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на основе соответствия критериям Минздраве.