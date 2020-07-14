Суд арештував водія, який став винуватцем смерті цілої родини у ДТП

Шевченківський районний суд Києва арештував на 2 місяці без права внесення застави Антона Желепу, який влаштував ДТП на Столичному шосе 12 липня, в результаті якого загинули 4 членів сім’ї.

Джерело: засідання суду

Деталі: Суддя Євгеній Сидоров підтримав клопотання прокурора. Сам Желепа на засіданні суду зазначив, що визнає свою провину. Він повідомив, що відмовився від послуг адвоката. Коли суддя встановлював особу підозрюваного, Желепа зазначив, що офіційно ніде не працевлаштований, сказав, що одружений і має трьох дітей.

Желепа підтвердив, що раніше притягувався до адміністративної та кримінальної відповідальності.

Пряма мова: "Все, що каже прокурор, - правда. Можна, я не буду нічого говорити".

Деталі: Прокурорка Дар’я Мілюкова сказала журналістам, що Желепа повідомив слідству, що "їхав у магазин", але більше "нічого не пам’ятає". У підозрюваного було взято зразки на наявність наркотичних речовин в організмі, але результати експертизи наразі не відомі. На місці драгер показав 1,3 проміле алкоголю в крові Желепи.

Стосовно автомобіля Mersedes, яким керував підозрюваний, прокурорка повідомила, що наразі слідство перевіряє дві версії: що Желепа викрав авто і що власник сам дав йому ключі.

Щодо віку дітей, які стали жертвами аварії, вона уточнила, що загинула дівчинка 4 років та хлопчик 10 років, ще один син загиблого в ДТП подружжя - 14 років – у лікарні в тяжкому стані.

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