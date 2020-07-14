Верховна Рада провела блискавичне засідання в історії: 3 хвилини

Верховна Рада відправила на повторне перше читання проєкт закону, який передбачає норму про звільнення директора Національного антикорупційного бюро в разі притягнення його до відповідальності за корупцію.

Джерело: позачергове засідання парламенту 14 липня

Деталі: "За" відповідне рішення проголосували 284 нардепи. Власне, це вже друге позачергове засідання Ради 14 липня. Скликалось воно саме для розгляду законопроєкту № 3133 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних органах

Центр протидії корупції зазначав, що цей документ підриває незалежність НАБУ. За ним, мовляв, фактично можна буде звільнити директора НАБУ Артема Ситника. Раніше, в квітні, цей проєкт відклали через те, що він суперечив вимогам Міжнародного валютного фонду.

Пропозицію не розглядати законопроєкт, а відправити його на доопрацювання озвучив один із його творців нардеп Дмитро Лубінець.

Після голосування спікер Дмитро Разумков закрив друге позачергове засідання Ради. Загалом воно тривало близько 3 хвилин.

Пряма мова: "Позачергове засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Саме коротке засідання в нашій історії".