Верховная Рада провела молниеносное заседание в истории

Верховная Рада отправила на повторное первое чтение проект закона, который предусматривает норму об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро в случае привлечения его к ответственности за коррупцию.

Источник: внеочередное заседание парламента 14 июля

Детали: "За" соответствующее решение проголосовали 284 нардепа. Собственно, это уже второе внеочередное заседание Рады 14 июля. Созывалось оно именно для рассмотрения законопроекта № 3133 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах

Центр противодействия коррупции отмечал, что этот документ подрывает независимость НАБУ. По нему, мол, фактически можно будет уволить директора НАБУ Артема Сытника. Ранее, в апреле, этот проект отложили из-за того, что он противоречил требованиям Международного валютного фонда.

Предложение не рассматривать законопроект, а отправить его на доработку озвучил один из его создателей нардеп Дмитрий Лубинець.

После голосования спикер Дмитрий Разумков закрыл второе внеочередное заседание Рады. В общем оно продолжалось около 3 минут.

Прямая речь: "Внеочередное заседание Верховной Рады Украины объявляю закрытым. Самое короткое заседание в нашей истории".