Частина "слуг" виступили проти законопроєкту Бужанського про мову і кличуть інших

Народні депутати фракції "Слуга народу" заявили, що стурбовані суспільною реакцією на законопроєкт № 2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, щодо навчання державною мовою в закладах освіти", тому не підтримуватимуть його під час винесення до зали.

Джерело: заява нардепів у Facebook

Дослівно: "Партія "Слуга народу", представниками якої ми є, виникла і завоювала довіру виборців, як політична сила, базовими цінностями якої є толерантність, повага до думки кожного громадянина, прагнення якнайширшого консенсусу.

Ми зробимо усе від нас залежне, щоб забезпечити кожному громадянину право обирати мову приватного спілкування, включно з російською. Серед нас є російськомовні.

Разом з тим, ми повністю усвідомлюємо той факт, що розвиток і поширення державної української мови в системі освіти в нашій державі є запорукою загальнонаціонального порозуміння і єднання українського суспільства тією ж мірою, що і цінності демократії та верховенство права. Без захисту цих базових складових суспільної єдності прогрес в Україні неможливий.

Тому заявляємо, що законопроєкт № 2362 суперечить нашим переконанням і вносить розкол у суспільство, створює напругу, ускладнює в перспективі вирішення загальнодержавних завдань суспільного розвитку.

З огляду на зазначене, з усією повагою до думки кожного народного депутата і його права вносити законодавчі ініціативи, заявляємо, що не підтримуємо законопроєкт № 2362, і не голосуватимемо за нього".

Деталі: Вони також закликають усіх колег долучитися до цієї заяви.

До заяви вже долучилися нардепи: Ліза Богуцька, Дмитро Наталуха, Анна Бондар, Олександр Аліксійчук, Єгор Чернєв, Євген Петриняк, Богдан Яременко, Ростислав Тістик, Сергій Кузьміних, Дмитро Гурін, Ігор Василів, Дмитро Нальотов, Ліза Ясько, Вікторія Подгорна, Іван Юнаков, Дмитро Костюк, Андрій Богданець, Богдан Куцак, Іван Юнаков, Олександр Санченко, Олександр Маріковський, Тетяна Циба, Анастасія Радіна.

Довідково: Законопроєкт їхнього колеги Максима Бужанського полягає у скасуванні частини закону про мови, яка вимагає перехід учнів 5-11 класів російськомовних шкіл на українську мову навчання з 1 вересня 2020 року.

Комітет Верховної Ради законопроєкт Бужанського відхилив.

Передісторія: 13 липня заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко попросив внести до порядку денного роботи парламенту цей законопроєкт.