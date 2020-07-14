Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Частина "слуг" виступили проти законопроєкту Бужанського про мову і кличуть інших

Вівторок, 14 липня 2020, 17:39

Народні депутати фракції "Слуга народу" заявили, що стурбовані суспільною реакцією на законопроєкт № 2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, щодо навчання державною мовою в закладах освіти", тому не підтримуватимуть його під час винесення до зали.

Джерело: заява нардепів у Facebook

Дослівно: "Партія "Слуга народу", представниками якої ми є, виникла і завоювала довіру виборців, як політична сила, базовими цінностями якої є толерантність, повага до думки кожного громадянина, прагнення якнайширшого консенсусу.

Ми зробимо усе від нас залежне, щоб забезпечити кожному громадянину право обирати мову приватного спілкування, включно з російською. Серед нас є російськомовні.

Разом з тим, ми повністю усвідомлюємо той факт, що розвиток і поширення державної української мови в системі освіти в нашій державі є запорукою загальнонаціонального порозуміння і єднання українського суспільства тією ж мірою, що і цінності демократії та верховенство права. Без захисту цих базових складових суспільної єдності прогрес в Україні неможливий.

Тому заявляємо, що законопроєкт № 2362 суперечить нашим переконанням і вносить розкол у суспільство, створює напругу, ускладнює в перспективі вирішення загальнодержавних завдань суспільного розвитку.

З огляду на зазначене, з усією повагою до думки кожного народного депутата і його права вносити законодавчі ініціативи, заявляємо, що не підтримуємо законопроєкт № 2362, і не голосуватимемо за нього".

Деталі: Вони також закликають усіх колег долучитися до цієї заяви.

До заяви вже долучилися нардепи: Ліза Богуцька, Дмитро Наталуха, Анна Бондар, Олександр Аліксійчук, Єгор Чернєв, Євген Петриняк, Богдан Яременко, Ростислав Тістик, Сергій Кузьміних, Дмитро Гурін, Ігор Василів, Дмитро Нальотов, Ліза Ясько, Вікторія Подгорна, Іван Юнаков, Дмитро Костюк, Андрій Богданець, Богдан Куцак, Іван Юнаков, Олександр Санченко, Олександр Маріковський, Тетяна Циба, Анастасія Радіна.

Довідково: Законопроєкт їхнього колеги Максима Бужанського полягає у скасуванні частини закону про мови, яка вимагає перехід учнів 5-11 класів російськомовних шкіл на українську мову навчання з 1 вересня 2020 року.

Комітет Верховної Ради законопроєкт Бужанського відхилив.

Передісторія: 13 липня заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко попросив внести до порядку денного роботи парламенту цей законопроєкт.

Українська правда
Теми: Слуга народуВерховна Радамовазаконодавство


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський відреагував на цинічне вбивство медика на Донбасі

СБУ затримала фігуранта "плівок Єрмака": підозрюють у шахрайстві

Верховна Рада провела блискавичне засідання в історії: 3 хвилини

фотоСуд арештував водія, який став винуватцем смерті цілої родини у ДТП

документВ уряді хочуть закрити Умань для хасидів через пандемію

таблицяВибори до Київської міськради: "Євросолідарність" і "Слуга народу" йдуть впритул

Усі новини...
Слуга народу
Легалізація грального бізнесу: українці у виграші
Зеленський приїхав до "Слуг народу" та пропонував кандидатів на пост глави НБУ
"Слуга" вибачився перед нардепкою з "ЄС" за те, що "торкнувся її руки"
Останні новини
18:39
Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на понад 8 мільярдів
18:38
Угорщина змінила вимоги до в'їзду українців: нові правила
18:19
Бойовики тричі обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів
18:18
Арахамія розповів, коли розглянуть постанови про скасування закону по гральному бізнесу
18:09
фотоУ Коцюбинському залякують активістку, яка бореться з ірпінськими забудовниками
18:07
Освітні ступені та кваліфікації будуть скасовувати через плагіат – МОН радиться з громадськістю
18:05
Гривня на закритті міжбанку зміцнилась
18:02
Зеленський відреагував на цинічне вбивство медика на Донбасі
17:42
На Донеччині ввели нові карантинні обмеження для розважальних закладів та кафе
17:39
Частина "слуг" виступили проти законопроєкту Бужанського про мову і кличуть інших
Усі новини...