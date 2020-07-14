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Часть "слуг" выступили против законопроекту Бужанского о языке и зовут других

Вторник, 14 июля 2020, 17:39

Народные депутаты фракции "Слуга народа" заявили, что обеспокоены общественной реакцией на законопроект № 2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, по обучению государственным языком в учебных заведениях", поэтому не будут поддерживать его при вынесении в зал.

Источник: заявление нардепов в Facebook

Дословно: "Партия "Слуга народа", представителями которой мы являемся, возникла и завоевала доверие избирателей, как политическая сила, базовыми ценностями которой является толерантность, уважение к мнению каждого гражданина, стремление широкого консенсуса.

Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить каждому гражданину право выбирать язык личного общения, включая русский. Среди нас есть русскоговорящие.

Вместе с тем, мы полностью осознаем тот факт, что развитие и распространение государственного украинского языка в системе образования в нашей стране является залогом общенационального согласия и единения украинского общества в той же мере, что и ценности демократии, и верховенство права. Без защиты этих базовых составляющих общественного единства прогресс в Украине невозможен.

Поэтому заявляем, что законопроект № 2362 противоречит нашим убеждениям и вносит раскол в общество, создает напряжение, усложняет в перспективе решения общегосударственных задач общественного развития.

Учитывая указанное, со всем уважением к мнению каждого народного депутата и его права вносить законодательные инициативы, заявляем, что не поддерживаем законопроект № 2362, и не будем голосовать за него".

Детали: Они также призывают всех коллег присоединиться к этому заявлению.

К заявлению уже присоединились нардепы: Лиза Богуцкая, Дмитрий Наталуха, Анна Бондарь, Александр Аликсийчук, Егор Чернев, Евгений Петриняк, Богдан Яременко, Ростислав Тистык, Сергей Кузьминых, Дмитрий Гурин, Игорь Васильев, Дмитрий Налетов, Лиза Ясько, Виктория Подгорная Иван Юнаков, Дмитрий Костюк, Андрей Богданец, Богдан Куцак, Иван Юнаков, Александр Санченко, Александр Мариковский, Татьяна Цыба, Анастасия Радина.

Справка: Законопроект их коллеги Максима Бужанского заключается в отмене части закона о языках, которая требует переход учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 года.

Комитет Верховной Рады законопроект Бужанского отклонил.

Предыстория: 13 июля заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко попросил внести в повестку дня работы парламента этот законопроект.

Украинская правда
Темы: Слуга народаВерховная Радаязыкзаконодательство


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