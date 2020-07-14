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Зеленський відреагував на цинічне вбивство медика на Донбасі

Вівторок, 14 липня 2020, 18:02

Президент Володимир Зеленський тримає під особистим контролем ситуацію з убивством військового медика та пораненням бійців під час евакуації тіла загиблого військовослужбовця в районі Зайцевого Донецької області.

Джерело: пресслужба Зеленського

Деталі: На виконання завдання Зеленського на місце виїхали головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак та заступник керівника ОПУ Роман Машовець.

Він наголосив, що війна триватиме, допоки з іншого боку лінії фронту є зацікавлені в дестабілізації ситуації й допоки бойовики відкривають вогонь після підтвердження режиму "тиша" по білих касках та по медиках.

Пряма мова Зеленського: "Висловлюємо найщиріші співчуття сім'ям загиблих. Це незбагненна трагедія для них, для нас, для країни.

Ця трагедія ще раз повертає нас до розуміння наших фундаментальних цінностей. Україна повинна жорстко охороняти свої території. Україна повинна жорстко відповідати на підлі дії бойовиків. Україна повинна чітко розуміти ризики, які несе існування сірих кримінальних анклавів. Україна повинна завжди знати ціну "обіцянкам" тієї сторони".

Нагадаємо: 

  • 13 липня бойовики застрелили військового медика, який поспішав на допомогу пораненому військовому. На ньому були усі відповідні маркування.
  • Також під час обстрілу одного військовослужбовця було поранено, а ще один отримав бойове травмування.
  • Ввечері 13 липня тіла загиблих та поранений воїн знаходилися на місці обстрілу. Тривали переговори з СММ ОБСЄ щодо їхньої евакуації.

Українська правда


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