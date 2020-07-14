Зеленський відреагував на цинічне вбивство медика на Донбасі

Президент Володимир Зеленський тримає під особистим контролем ситуацію з убивством військового медика та пораненням бійців під час евакуації тіла загиблого військовослужбовця в районі Зайцевого Донецької області.

Джерело: пресслужба Зеленського

Деталі: На виконання завдання Зеленського на місце виїхали головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак та заступник керівника ОПУ Роман Машовець.

Він наголосив, що війна триватиме, допоки з іншого боку лінії фронту є зацікавлені в дестабілізації ситуації й допоки бойовики відкривають вогонь після підтвердження режиму "тиша" по білих касках та по медиках.

Пряма мова Зеленського: "Висловлюємо найщиріші співчуття сім'ям загиблих. Це незбагненна трагедія для них, для нас, для країни.

Ця трагедія ще раз повертає нас до розуміння наших фундаментальних цінностей. Україна повинна жорстко охороняти свої території. Україна повинна жорстко відповідати на підлі дії бойовиків. Україна повинна чітко розуміти ризики, які несе існування сірих кримінальних анклавів. Україна повинна завжди знати ціну "обіцянкам" тієї сторони".

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