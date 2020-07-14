Зеленский отреагировал на циничное убийство медика в Донбассе

Президент Владимир Зеленский держит под личным контролем ситуацию с убийством военного медика и ранением бойцов во время эвакуации тела погибшего военнослужащего в районе Зайцевого Донецкой области.

Источник: пресс-служба Зеленского

Детали: На выполнение задания Зеленского на место выехали главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак и заместитель руководителя ОПУ Роман Машовец.

Он отметил, что война будет продолжаться, пока с другой стороны линии фронта есть заинтересованные в дестабилизации ситуации и пока боевики открывают огонь после подтверждения режима "тишина" по белым касках и по медикам.

Прямая речь Зеленского: "Выражаем искренние соболезнования семьям погибших. Это непостижимая трагедия для них, для нас, для страны.

Эта трагедия еще раз возвращает нас к пониманию наших фундаментальных ценностей. Украина должна жестко охранять свои территории. Украина должна жестко отвечать на подлые действия боевиков. Украина должна четко понимать риски, которые несет существования серых уголовных анклавов. Украина должна всегда знать цену "обещаниям" той стороны".

Напомним: