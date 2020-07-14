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Зеленський назве ім'я "незалежного технократа" на посаду глави НБУ до кінця тижня

Вівторок, 14 липня 2020, 20:23
фото: дмитро ларін, УП

Президент Володимир Зеленський в телефонній розмові повідомив директору-розпоряднику Міжнародного валютного фонду Крісталіні Георгієвій, що до кінця тижня запропонує Раді кандидатуру "незалежного технократа" на пост глави Нацбанку.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова Зеленського: "Повідомив Крісталіну Георгієву, що до кінця тижня запропоную парламенту кандидатуру нового глави НБУ. Це буде незалежний технократ, який буде продовжувати незалежний курс Нацбанку. Всі рішення я приймаю тільки в інтересах народу України".

Що було раніше: 13 липня Зеленський приїхав до "Слуг народу" і пропонував кандидатів на пост глави НБУ

Українська правда
Теми: ЗеленськийНБУМВФ


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