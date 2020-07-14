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Зеленский назовет имя "независимого технократа" на пост главы НБУ до конца недели

Вторник, 14 июля 2020, 20:23
фото: дмитрий ларин, уп

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре сообщил директору-распорядителю Международного валютного фонда Кристалине Георгиевой, что до конца недели предложит Раде кандидатуру "независимого технократа" на пост главы Нацбанка.

Источник: Зеленский у Twitter

Прямая речь Зеленского: "Сообщил Кристалине Георгиевой, что до конца недели предложу парламенту кандидатуру нового главы НБУ. Это будет независимый технократ, который будет продолжать независимый курс Нацбанка. Все решения я принимаю только в интересах народа Украины".

Что было раньше: 13 июля Зеленский приехал к "Слугам народа" и предлагал кандидатов на пост главы НБУ

Украинская правда
Темы: ЗеленскийНБУМВФ


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