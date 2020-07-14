Зеленский назовет имя "независимого технократа" на пост главы НБУ до конца недели
Вторник, 14 июля 2020, 20:23
Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре сообщил директору-распорядителю Международного валютного фонда Кристалине Георгиевой, что до конца недели предложит Раде кандидатуру "независимого технократа" на пост главы Нацбанка.
Источник: Зеленский у Twitter
Прямая речь Зеленского: "Сообщил Кристалине Георгиевой, что до конца недели предложу парламенту кандидатуру нового главы НБУ. Это будет независимый технократ, который будет продолжать независимый курс Нацбанка. Все решения я принимаю только в интересах народа Украины".
Что было раньше: 13 июля Зеленский приехал к "Слугам народа" и предлагал кандидатов на пост главы НБУ
Украинская правда