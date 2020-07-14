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У Білорусі стихійні акції через рішення ЦВК: людей масово затримують

Вівторок, 14 липня 2020, 22:22
У Білорусі стихійні акції через рішення ЦВК: людей масово затримують
фото: nn.by

У Мінську та інших білоруських містах ввечері у вівторок проходять стихійні акції на підтримку претендентів у президенти, яких Центрвиборчком не зареєстрував кандидатами.

Джерело: "Інтерфакс-Захід"

Деталі: У Мінську люди вийшли на центральний проспект столиці - проспект Незалежності, великих скупчень людей не спостерігається. Учасники акцій стоять на тротуарі, періодично плескають у долоні. Протестувальників підтримують автомобілісти гудками.

Через деякий час ДАІ перекрила окремі ділянки проспекту. По проспекту курсують міліцейські мікроавтобуси і автозаки. Правозахисний центр "Весна" повідомляє про затримання учасників акції.

Крім того, під час прямого ефіру був затриманий кореспондент білоруського бюро "Радіо Свобода" Алесь Пілецький. У соціальних мережах повідомляють про затримання журналістів низки інших видань.

Аналогічні акції проходять в низці інших міст Беларусі - Бресті, Гомелі, Гродно і т.д.

У соцмережах повідомляють, що в Бресті байкери блокують автозак, в якому перебувають затримані люди.

У Мінську затримали журналіста BBC Енді Смайт.

За інформацією правозахисного центру "Весна", на станом на 22:30 затримано більше 70 людей.

Нагадаємо: 14 липня Центральна виборча комісія відмовила колишньому главі Белгазпромбанку Віктору Бабарико в реєстрації кандидатом в президенти Білорусі.

Крім Бабарико в реєстрації відмовили ще одному опозиціонеру Валерію Цепкало.

Кандидатами зареєстровані: Олександр Лукашенко, Андрій Дмитрієв, голова кампанії "Говори правду", Анна Конопатська, колишній член Палати представників, Світлана Тихановська, дружина політв'язня Сергія Тихановського, Сергій Черачня, голова Білоруської соціал-демократичної партії (Грамада).

Теми: БілорусьвибориЛукашенко
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