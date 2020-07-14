В Беларуси стихийные акции из-за решения ЦИК: людей массово задерживают

В Минске и других белорусских городах вечером во вторник проходят стихийные акции в поддержку претендентов в президенты, которых Центризбирком не зарегистрировал кандидатами.

Источник: "Интерфакс-Запад"

Детали: В Минске люди вышли на центральный проспект столицы - проспект Независимости, больших скоплений людей не наблюдается. Участники акций стоят на тротуаре, периодически хлопают в ладоши. Протестующих поддерживают автомобилисты гудками.

Спустя некоторое время ГАИ перекрыла отдельные участки проспекта. По проспекту курсируют милицейские микроавтобусы и автозаки. Правозащитный центр "Весна" сообщает о задержаниях участников акции.

Кроме того, во время прямого эфира был задержан корреспондент белорусского бюро "Радио Свобода" Алесь Пилецкий. В социальных сетях сообщают о задержаниях журналистов ряда других изданий.

Аналогичные акции проходят в ряде других городов Беларуси- Бресте, Гомеле, Гродно и т.д.

В соцсетях сообщают, что в Бресте байкеры блокируют автозак, в котором находятся задержанные люди.

В Минске задержали журналиста BBC Энди Смайт.

По информации правозащитного центра "Весна", на по состоянию на 22:30 задержано более 70 человек.

Напомним: 14 июля Центральная избирательная комиссия отказала бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Беларуси.

Кроме Бабарико в регистрации отказали еще одному оппозиционеру Валерию Цепкало.

Кандидатами зарегистрированы: Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, председатель кампании "Говори правду", Анна Конопатская, бывший член Палаты представителей, Светлана Тихановская, жена политзаклюенного Сергея Тихановского, Сергей Черачня, председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада).