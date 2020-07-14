Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Беларуси стихийные акции из-за решения ЦИК: людей массово задерживают

Вторник, 14 июля 2020, 22:22
В Беларуси стихийные акции из-за решения ЦИК: людей массово задерживают
фото: nn.by

В Минске и других белорусских городах вечером во вторник проходят стихийные акции в поддержку претендентов в президенты, которых Центризбирком не зарегистрировал кандидатами.

Источник: "Интерфакс-Запад"

Детали: В Минске люди вышли на центральный проспект столицы - проспект Независимости, больших скоплений людей не наблюдается. Участники акций стоят на тротуаре, периодически хлопают в ладоши. Протестующих поддерживают автомобилисты гудками.

Спустя некоторое время ГАИ перекрыла отдельные участки проспекта. По проспекту курсируют милицейские микроавтобусы и автозаки. Правозащитный центр "Весна" сообщает о задержаниях участников акции.

Кроме того, во время прямого эфира был задержан корреспондент белорусского бюро "Радио Свобода" Алесь Пилецкий. В социальных сетях сообщают о задержаниях журналистов ряда других изданий.

Аналогичные акции проходят в ряде других городов Беларуси- Бресте, Гомеле, Гродно и т.д.

В соцсетях сообщают, что в Бресте байкеры блокируют автозак, в котором находятся задержанные люди.

В Минске задержали журналиста BBC Энди Смайт.

По информации правозащитного центра "Весна", на по состоянию на 22:30 задержано более 70 человек.

Напомним: 14 июля Центральная избирательная комиссия отказала бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Беларуси.

Кроме Бабарико в регистрации отказали еще одному оппозиционеру Валерию Цепкало.

Кандидатами зарегистрированы: Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, председатель кампании "Говори правду", Анна Конопатская, бывший член Палаты представителей, Светлана Тихановская, жена политзаклюенного Сергея Тихановского, Сергей Черачня, председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада).

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьвиборыЛукашенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Беларусь
Президент уверен, что "вагнеровцы" не нападут из Беларуси
Зеленский провел совещание в Замке Любарта: обсуждали северную границу
Российских и белорусских спортсменов допустили к Азиатским играм-2023
Последние новости
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
Все новости...
Реклама: