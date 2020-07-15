ОАЕ готові до запуску космічного апарату на Марс
Космічне агентство Об'єднаних Арабських Еміратів 17 липня відправить до Червоної планети дослідницький зонд "Hope".
Джерело: Сторінка Hope Mars Mission в Twitter, UAE Space Agency
Дослівно: "Космічне агентство ОАЕ та космічний центр Мухаммеда бен Рашида у співпраці з Mitsubishi Heavy Industries оголосили дату запуску зонду "HopeProbe to Mars". Перша арабська міжпланетна місії відправиться в космос 17 липня".
Деталі: У космос зонд доставить ракета компанії Mitsubishi Heavy Industries H-IIA, старт намічений на 17 липня о 23:43 за київським часом з космічного центру Танегасіма в Японії.
Зонд "Hope" за 7 місяців шляху до Марса подолає 493 мільйонів кілометрів.
Що передувало: Першу в історії ОАЕ місію до Марса планували відправити 14 липня, однак через погану погоду запуск перенесли.
Нагадаємо:
- Американське космічне агентство NASA повідомило дату запуску космічного корабля, який доставить на Червону планету марсохід "Perseverance". Запуск марсохода запланований на 30 липня о 7:50 am ET (14:50 за київським часом).