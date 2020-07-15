ОАЭ готовы к запуску космического аппарата на Марс

Космическое агентство Объединенных Арабских Эмиратов 17 июля отправит к Красной планете исследовательский зонд "Hope".

Источник: Страница Hope Mars Mission в Twitter, UAE Space Agency

Дословно: "Космическое агентство ОАЭ и космический центр Мухаммеда бен Рашида в сотрудничестве с Mitsubishi Heavy Industries объявили дату запуска зонда" HopeProbe to Mars". Первая арабская межпланетная миссии отправится в космос 17 июля".

Детали: В космос зонд доставит ракета компании Mitsubishi Heavy Industries H-IIA, старт намечен на 17 июля в 23:43 по киевскому времени из космического центра Танэгасима в Японии.

Зонд "Hope" за 7 месяцев пути к Марсу преодолеет 493 миллионов километров.

Что предшествовало: Первую в истории ОАЭ миссию к Марсу планировали отправить 14 июля, однако из-за плохой погоды запуск перенесли.

Напомним: