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ОАЭ готовы к запуску космического аппарата на Марс

Среда, 15 июля 2020, 00:40
ОАЭ готовы к запуску космического аппарата на Марс

Космическое агентство Объединенных Арабских Эмиратов 17 июля отправит к Красной планете исследовательский зонд "Hope".

Источник: Страница Hope Mars Mission в Twitter, UAE Space Agency

Дословно: "Космическое агентство ОАЭ и космический центр Мухаммеда бен Рашида в сотрудничестве с Mitsubishi Heavy Industries объявили дату запуска зонда" HopeProbe to Mars". Первая арабская межпланетная миссии отправится в космос 17 июля".

Детали: В космос зонд доставит ракета компании Mitsubishi Heavy Industries H-IIA, старт намечен на 17 июля в 23:43 по киевскому времени из космического центра Танэгасима в Японии.

Зонд "Hope" за 7 месяцев пути к Марсу преодолеет 493 миллионов километров.

 

Что предшествовало: Первую в истории ОАЭ миссию к Марсу планировали отправить 14 июля, однако из-за плохой погоды запуск перенесли.

Напомним:

  • Американское космическое агентство NASA сообщило дату запуска космического корабля, который доставит на Красную планету марсоход "Perseverance". Запуск марсохода запланирован на 30 июля в 7:50 am ET (14:50 по киевскому времени).

Николай Донев, УП

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Темы: космос
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