ОАЭ готовы к запуску космического аппарата на Марс
Космическое агентство Объединенных Арабских Эмиратов 17 июля отправит к Красной планете исследовательский зонд "Hope".
Источник: Страница Hope Mars Mission в Twitter, UAE Space Agency
Дословно: "Космическое агентство ОАЭ и космический центр Мухаммеда бен Рашида в сотрудничестве с Mitsubishi Heavy Industries объявили дату запуска зонда" HopeProbe to Mars". Первая арабская межпланетная миссии отправится в космос 17 июля".
Детали: В космос зонд доставит ракета компании Mitsubishi Heavy Industries H-IIA, старт намечен на 17 июля в 23:43 по киевскому времени из космического центра Танэгасима в Японии.
Зонд "Hope" за 7 месяцев пути к Марсу преодолеет 493 миллионов километров.
Что предшествовало: Первую в истории ОАЭ миссию к Марсу планировали отправить 14 июля, однако из-за плохой погоды запуск перенесли.
Напомним:
- Американское космическое агентство NASA сообщило дату запуска космического корабля, который доставит на Красную планету марсоход "Perseverance". Запуск марсохода запланирован на 30 июля в 7:50 am ET (14:50 по киевскому времени).