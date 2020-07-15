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Війна з формуваннями Росії: 18 обстрілів, поранено 7 воїнів

Середа, 15 липня 2020, 07:10

14 липня збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню, семеро українських захисників отримали поранення.

Джерело: ООС 

Деталі: Формування РФ застосовували протитанковий ракетний комплекс "Фагот", гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

За минулу добу, внаслідок ворожих обстрілів, семеро українських захисників отримали поранення. Усіх воїнів евакуаційною технікою оперативно доставлено до медичних закладів та надано належну допомогу лікарів.

Дослівно: "Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем змушували окупантів відмовитись від продовження підступних дій. За підтвердженими даними розвідки, минулої доби наші захисники поранили трьох загарбників.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню..противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, застосовував міномети 120-го калібру, відкривав вогонь з озброєння БМП та автоматичних станкових гранатометів.

Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів наші воїни припинили ворожі обстріли. Окупанти отримали адекватну відповідь від Об’єднаних сил.

За наявною інформацією втрат за поточну добу серед наших захисників немає.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою".

Теми: ООСРосіявійнаПутін


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