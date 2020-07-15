Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Война с формированиями России: 18 обстрелов, ранены 7 воинов

Среда, 15 июля 2020, 07:10

14 июля вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня, семь украинских защитников получили ранения.

Источник: ООС

Детали: Формирования РФ применяли противотанковый ракетный комплекс "Фагот", гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

За прошедшие сутки, вследствие вражеских обстрелов, семь украинских защитников получили ранения. Всех воинов эвакуационной техникой оперативно доставлены в медицинские учреждения и предоставлено надлежащую помощь врачей.

Дословно: "Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения коварных действий. По подтвержденным данным разведки, за минувшие сутки наши защитники ранили трех захватчиков.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения вогню..противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, применял минометы 120-го калибра, открывал огонь из вооружения БМП и автоматических станковых гранатометов.

Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили враждебные обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил.

По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди наших защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой".

Темы: ООСРосcиявойнаПутин


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Украине снова возросло количество новых больных COVID-19

фото, видео, обновленоВ Беларуси стихийные акции из-за решения ЦИК: людей массово задерживают

Новости 14 июля: легализация игорного бизнеса, рейтинги мэра Киева

Фото, видео, обновленоСБУ задержала фигуранта "пленок Ермака": подозревают в мошенничестве

Зеленский отреагировал на циничное убийство медика в Донбассе

Часть "слуг" выступили против законопроекта Бужанского о языке и призывают других

Все новости...
ООС
Оккупанты били с ПТРК: семь воинов ВСУ ранены
Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ из гранатометов
Оккупанты убили трех защитников, еще двое ранены
Последние новости
09:52
фотоВ Чехии столкнулись два поезда: погиб человек, десятки пострадали
09:34
Измерение температуры, маски, антисептики: Минздрав анонсировал условия работы школ в контексте COVID-19
09:34
Языковой омбудсмен выступил против законопроекта Бужанского
09:30
Один из крупнейших провайдеров ТВ обвиняет "1+1" в давлении
09:15
В Украине снова возросло количество новых больных COVID-19
08:51
МВФ призвал Зеленского сохранить независимость Нацбанка
08:34
ЕС по инициативе Германии проанализирует угрозы со стороны России
08:28
фотоВ Харькове главу военно-медицинской комиссии задержали за взятку
08:00
Главные новости вторника и ночи: легализация игорного бизнеса, рейтинги мэра Киева, полет на Марс
07:52
ВидеоНовое граффити Бэнкси о пандемии коронавируса уже стерли
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!