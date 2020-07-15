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Война с формированиями России: 18 обстрелов, ранены 7 воинов

Среда, 15 июля 2020, 07:10
Война с формированиями России: 18 обстрелов, ранены 7 воинов

14 июля вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня, семь украинских защитников получили ранения.

Источник: ООС

Детали: Формирования РФ применяли противотанковый ракетный комплекс "Фагот", гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

За прошедшие сутки, вследствие вражеских обстрелов, семь украинских защитников получили ранения. Всех воинов эвакуационной техникой оперативно доставлены в медицинские учреждения и предоставлено надлежащую помощь врачей.

Дословно: "Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения коварных действий. По подтвержденным данным разведки, за минувшие сутки наши защитники ранили трех захватчиков.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения вогню..противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, применял минометы 120-го калибра, открывал огонь из вооружения БМП и автоматических станковых гранатометов.

Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили враждебные обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил.

По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди наших защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой".

Темы: ООСРосcиявойнаПутин
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