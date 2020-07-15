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В Україні знову зросла кількість нових хворих на COVID-19

Середа, 15 липня 2020, 09:15
Фото КМДА

За минулу добу в Україні лабораторно підтвердили коронавірус в 835 осіб, 15 людей померли.

Джерело: дані РНБО, міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 15 липня

Пряма мова Степанова: "За минулу добу захворіла 836 осіб. З них 61 дитина, а також 41 медпрацівник. Було госпіталізовано 224 особи. Зафіксовано 15 летальних випадків. При цьому одужало 977 осіб".  

Деталі: За 14 липня найбільше хворих зафіксовано у Львівській (171), Харківській (64), Закарпатській областях (57) та Києві (147).  

Загалом за весь час пандемії Україні захворіло 55 607 людей, з них 3967 дітей та 7540 медиків.

При цьому загалом одужало 28 131 людина. Летальних випадків – 1427.

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Українська правда
Теми: коронавірусУкраїна


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