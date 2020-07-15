Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні знову зросла кількість нових хворих на COVID-19

Середа, 15 липня 2020, 09:15
В Україні знову зросла кількість нових хворих на COVID-19
Фото КМДА

За минулу добу в Україні лабораторно підтвердили коронавірус в 835 осіб, 15 людей померли.

Джерело: дані РНБО, міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 15 липня

Пряма мова Степанова: "За минулу добу захворіла 836 осіб. З них 61 дитина, а також 41 медпрацівник. Було госпіталізовано 224 особи. Зафіксовано 15 летальних випадків. При цьому одужало 977 осіб".  

Деталі: За 14 липня найбільше хворих зафіксовано у Львівській (171), Харківській (64), Закарпатській областях (57) та Києві (147).  

Загалом за весь час пандемії Україні захворіло 55 607 людей, з них 3967 дітей та 7540 медиків.

При цьому загалом одужало 28 131 людина. Летальних випадків – 1427.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Передісторія: 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
20:02
Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС
20:00
За минулу добу РФ найбільше намагалася штурмувати на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:57
Книгою року BBC-2023 став роман Євгенії Кузнєцової "Драбина"
19:44
Киянам, які роблять пересадки між станціями "Либідська" та "Теремки", повертатимуть гроші
19:31
фотоВсе горіло, вибухали авто: розповідь лікарки з Києва, в будинок якої влучили уламки ракети РФ
Усі новини...
Реклама: