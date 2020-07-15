В Украине снова возросло количество новых больных COVID-19

За прошедшие сутки в Украине лабораторно подтвердили коронавирус у 835 человек, 15 больных умерли.

Источник: данные СНБО, министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 15 июля

Прямая речь Степанова: "За прошедшие сутки заболели 836 человек. Из них 61 ребенок, а также 41 медработник. Были госпитализированы 224 человека. Зафиксировано 15 летальных случаев. При этом выздоровели 977 человек".

Детали: За 14 июля больше всего больных зафиксировано во Львовской (171), Харьковской (64), Закарпатской областях (57) и Киеве (147).

Всего за все время пандемии Украине заболело 55607 человек, из них 3967 детей и 7540 медиков.

При этом в целом выздоровели 28131 человек. Летальных случаев – 1427.

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