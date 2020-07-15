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У Києві новий антирекорд хворих на СOVID-19: найбільше за весь час

Середа, 15 липня 2020, 12:11
У Києві новий антирекорд хворих на СOVID-19: найбільше за весь час
Фото КМДА

У столиці за минулу добу зафіксували найбільшу кількість нових хворих на коронавірус з початку пандемії.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на брифінгу 15 липня

Пряма мова: "Новини сьогодні, на жаль, неприємні. Кількість мешканців столиці, у яких за минулу добу підтвердили коронавірус, збільшилась на 147 хворих. Це найбільше за весь період пандемії. Одна людина померла".  

 

Деталі: Серед нових хворих 66 жінок віком від 18 до 71 року та 5 дівчаток від 1 до 16 років, а також 73 чоловіки віком від 18 до 85 років і 3 хлопчиків – від 2 до 6 років.

Також серед хворих 6 медиків. 29 пацієнтів госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили у Шевченківському (27), Дарницькому (22) та Деснянському (21) районах.   

Загалом на ранок 15 липня у столиці вже 6497 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. 126 осіб померли. Всього коронавірус подолали 2160 мешканців Києва (з них 36 за минулу добу).

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Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Передісторія: 

  • За минулу добу в Україні лабораторно підтвердили коронавірус у 835 осіб, 15 людей померли.
  • Загалом за весь час пандемії Україні захворіло 55 607 людей. При цьому загалом одужало 28 131 людина. Летальних випадків – 1427.

Ірина Балачук, УП
Теми: КиївкоронавірусВіталій Кличко
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