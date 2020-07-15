В Киеве новый антирекорд больных СOVID-19

В столице за минувшие сутки зафиксировали наибольшее количество новых больных коронавирусом за все время с начала пандемии – 147 человек.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 15 июля

Прямая речь: "Новости сегодня, к сожалению, неприятные. Количество жителей столицы, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось на 147 больных. Это наибольшее количество за весь период пандемии. Один человек умер".

Детали: Среди новых больных 66 женщин в возрасте от 18 до 71 года и 5 девочек от 1 до 16 лет, а также 73 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет и 3 мальчика – от 2 до 6 лет.

Также среди больных 6 медиков. 29 пациентов были госпитализированы.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Шевченковском (27), Дарницком (22) и Деснянском (21) районах.

Всего на утро 15 июля в столице уже 6497 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. 126 человек умерли. Всего коронавирус преодолели 2160 жителей Киева (из них 36 за минувшие сутки).

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