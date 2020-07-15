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Довіра до Зеленського продовжує падати

Середа, 15 липня 2020, 14:16
Довіра до Зеленського продовжує падати
Фото ОПУ

Рівень довіри українців до президента Володимира Зеленського продовжує знижуватися: нині йому довіряють 44% опитаних, тоді як ще у травні таких було 57%.

Джерело: результати соцопитування Центру Разумкова та Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва", проведеного з 3 по 9 липня

Дослівно: "Володимир Зеленський лишається політиком з найвищим рівнем довіри (44%), однак не довіряє йому 49%, що робить баланс довіри та недовіри негативним". 

 

Деталі: Спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють 39% опитаних, не довіряють – 45%.

Довіра до інших представників влади є значно нижчою. Зокрема, прем’єру Денису Шмигалю довіряють 14%, а не довіряють – 62%; главі МВС Арсену Авакову – відповідно 18% і 70%, голові Офісу президента Андрію Єрмаку – відповідно 9% та 48%.

Баланс довіри та недовіри є негативним та перевищує -40% також і для опозиційних політиків – екснардепа від "Голосу" Святослава Вакарчука, лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко, голови "Європейської солідарності" Петра Порошенка, нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука та співголови ОПЗЖ Юрія Бойка.

Крім того, 40,5% громадян погоджуються, що Зеленський є чесною і порядною людиною, але про більшість членів його політичної команди цього не можна сказати.

9% переконані, що порядний і президент, і його команди, а 33% дотримуються думки, що ні Зеленський, ні більшість членів його команди не є чесними і порядними людьми. 

 

Дослідження тривало з 3 по 9 липня. Методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання було опитано 2022 респонденти віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком анексованого Криму та окупованого Донбасу.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Передісторія:

Українська правда
Теми: Зеленськийсоціологія
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