Доверие к Зеленскому продолжает падать

Уровень доверия украинцев к президенту Владимиру Зеленскому продолжает снижаться: сейчас ему доверяют 44% опрошенных, тогда как еще в мае таких было 57%.

Источник: результаты соцопроса Центра Разумкова и Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива", проведенного с 3 по 9 июля

Дословно: "Владимир Зеленский остается политиком с самым высоким уровнем доверия (44%), однако не доверяет ему 49%, что делает баланс доверия и недоверия негативным".

Детали: Спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 39% опрошенных, не доверяют – 45%.

Доверие к другим представителям власти значительно ниже. В частности, премьеру Денису Шмыгалю доверяют 14%, а не доверяют – 62%; главе МВД Арсену Авакову – соответственно 18% и 70%, председателю Офиса президента Андрею Ермаку – соответственно 9% и 48%.

Баланс доверия и недоверия отрицательный и превышает -40% и для оппозиционных политиков – экс-нардепа от "Голоса" Святослава Вакарчука, лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, главы "Европейской солидарности" Петра Порошенко, нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука и сопредседателя ОПЗЖ Юрия Бойко.

Кроме того, 40,5% граждан согласны, что Зеленский – честный и порядочный человек, но о большинстве членов его политической команды этого сказать нельзя.

9% убеждены, что порядочен и президент, и его команда, а 33% придерживаются мнения, что ни Зеленский, ни большинство членов его команды не являются честными и порядочными людьми.

Исследование проходило с 3 по 9 июля. Методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства было опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением аннексированного Крыму и оккупированного Донбасса.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Предыстория: