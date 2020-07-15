Українська сторона забрала тіло загиблого на Донбасі 13 липня бійця - штаб

Українська сторона забрала тіло військовослужбовця, який загинув 13 липня на Донбасі.

Джерело: пресцентр штабу ООС

Дослівно: "15 липня відбулося повернення з тимчасово окупованої території тіла військовослужбовця Збройних Сил України, який загинув 13 липня поблизу населеного пункту Зайцеве.



Наразі триває підготовка до транспортування тіла воїна до місця поховання та проведення ритуалу вшанування полеглого українського Героя".

Деталі: Про долю пораненого та медика, який загинув при спробі евакуації загиблого бійця, не повідомляється.

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