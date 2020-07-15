Українська сторона забрала тіло загиблого на Донбасі 13 липня бійця - штаб
Середа, 15 липня 2020, 14:39
Українська сторона забрала тіло військовослужбовця, який загинув 13 липня на Донбасі.
Джерело: пресцентр штабу ООС
Дослівно: "15 липня відбулося повернення з тимчасово окупованої території тіла військовослужбовця Збройних Сил України, який загинув 13 липня поблизу населеного пункту Зайцеве.
Наразі триває підготовка до транспортування тіла воїна до місця поховання та проведення ритуалу вшанування полеглого українського Героя".
Деталі: Про долю пораненого та медика, який загинув при спробі евакуації загиблого бійця, не повідомляється.
Передісторія:
- 13 липня поблизу населеного пункту Зайцеве український боєць загинув, підірвавшись на вибуховому пристрої.
- Того ж дня забрати його тіло вирушила група українських військових. Російсько-окупаційні війська цинічно обстріляли трьох військовослужбовців, які мали евакуювати українського бійця, котрий підірвався поблизу Зайцевого.
- Внаслідок ворожого вогню загинув військовий медик, одного військовослужбовця було поранено, а ще один отримав бойове травмування.
- Станом на вечір 13 липня тіла загиблих та поранений воїн лишалися на місці обстрілу. Тривали переговори з СММ ОБСЄ щодо їхньої евакуації.
- 14 липня стало відомо, що тіло бійця, якого мали евакуювати, бойовики забрали собі.