Украинская сторона забрала тело погибшего на Донбассе 13 июля бойца - штаб
Среда, 15 июля 2020, 14:39
Украинская сторона забрала тело военнослужащего, погибшего 13 июля на Донбассе.
Источник: пресс-центр штаба ООС
Дословно: "15 июля состоялось возвращение с временно оккупированной территории тела военнослужащего Вооруженных Сил Украины, который погиб 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево.
Сейчас идет подготовка к транспортировке тела воина к месту захоронения и проведения ритуала почитания павшего украинского Героя".
Детали: О судьбе раненого и медика, который погиб при попытке эвакуации погибшего бойца, не сообщается.
Предыстория:
- 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево украинский боец погиб, подорвавшись на взрывном устройстве.
- В тот же день забрать его тело отправилась группа украинских военных. Российско-оккупационные войска цинично обстреляли трех военнослужащих, которые должны были эвакуировать украинского бойца, который подорвался вблизи Зайцево. Вследствие вражеского огня погиб военный медик, один военнослужащий был ранен, а еще один получил боевую травму.
- По состоянию на вечер 13 июля тела погибших и раненый воин оставались на месте обстрела. Продолжались переговоры с СММ ОБСЕ по их эвакуации.
- 14 июля стало известно, что тело бойца, которого должны эвакуировать, боевики забрали себе.
Украинская правда