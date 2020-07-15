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Украинская сторона забрала тело погибшего на Донбассе 13 июля бойца - штаб

Среда, 15 июля 2020, 14:39

Украинская сторона забрала тело военнослужащего, погибшего 13 июля на Донбассе.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Дословно: "15 июля состоялось возвращение с временно оккупированной территории тела военнослужащего Вооруженных Сил Украины, который погиб 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево.

Сейчас идет подготовка к транспортировке тела воина к месту захоронения и проведения ритуала почитания павшего украинского Героя".

Детали: О судьбе раненого и медика, который погиб при попытке эвакуации погибшего бойца, не сообщается.

Предыстория:

  • 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево украинский боец ​​погиб, подорвавшись на взрывном устройстве.
  • В тот же день забрать его тело отправилась группа украинских военных. Российско-оккупационные войска цинично обстреляли трех военнослужащих, которые должны были эвакуировать украинского бойца, который подорвался вблизи Зайцево. Вследствие вражеского огня погиб военный медик, один военнослужащий был ранен, а еще один получил боевую травму.
  • По состоянию на вечер 13 июля тела погибших и раненый воин оставались на месте обстрела. Продолжались переговоры с СММ ОБСЕ по их эвакуации.
  • 14 июля стало известно, что тело бойца, которого должны эвакуировать, боевики забрали себе.

Украинская правда


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