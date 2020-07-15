Украинская сторона забрала тело погибшего на Донбассе 13 июля бойца - штаб

Украинская сторона забрала тело военнослужащего, погибшего 13 июля на Донбассе.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Дословно: "15 июля состоялось возвращение с временно оккупированной территории тела военнослужащего Вооруженных Сил Украины, который погиб 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево.

Сейчас идет подготовка к транспортировке тела воина к месту захоронения и проведения ритуала почитания павшего украинского Героя".

Детали: О судьбе раненого и медика, который погиб при попытке эвакуации погибшего бойца, не сообщается.

Предыстория: