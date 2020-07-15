Голова апарату Ради подав у відставку
Середа, 15 липня 2020, 18:43
Очільник апарату Верховної Ради В’ячеслав Штучний 15 липня написав заяву на звільнення з посади.
Джерело: інформація, яку Українська правда отримала в апараті ВР
Деталі: Копію самої заяви опублікував в Telegram народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура.
У своїй заяві Штучний пояснює, що звільняється у зв’язку з призначенням його на іншу посаду в державному органі.
Нагадаємо: Один з впливових депутатів "Слуги народу" розповів, що в Офісі президента платять керівнику апарату Верховної Ради В’ячеславу Штучному, аби той слідкував за діями керівника парламенту Дмитра Разумкова.
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Українська правда