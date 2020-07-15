Голова апарату Ради подав у відставку

Очільник апарату Верховної Ради В’ячеслав Штучний 15 липня написав заяву на звільнення з посади.

Джерело: інформація, яку Українська правда отримала в апараті ВР

Деталі: Копію самої заяви опублікував в Telegram народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура.

У своїй заяві Штучний пояснює, що звільняється у зв’язку з призначенням його на іншу посаду в державному органі.

Нагадаємо: Один з впливових депутатів "Слуги народу" розповів, що в Офісі президента платять керівнику апарату Верховної Ради В’ячеславу Штучному, аби той слідкував за діями керівника парламенту Дмитра Разумкова.

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