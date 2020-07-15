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Глава аппарата Рады подал в отставку

Среда, 15 июля 2020, 18:43
Глава аппарата Рады подал в отставку

Руководитель аппарата Верховной Рады Вячеслав Штучный 15 июля написал заявление об увольнении с должности.

Источник: информация, которую Украинская правда " получила в аппарате ВР

Детали: Копию самого заявления опубликовал в Telegram народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

 

В своем заявлении Штучный объясняет, что увольняется в связи с назначением его на другую должность в государственном органе.

Напомним: Один из влиятельных депутатов "Слуги народа" рассказал, что в Офисе президента платят руководителю аппарата Верховной Рады Вячеславу Штучному, чтобы тот следил за действиями руководителя парламента Дмитрия Разумкова.

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Темы: Верховная Радаувольнение
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