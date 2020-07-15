Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Вдруге за тиждень на трасі під Києвом сталася смертельна ДТП

Середа, 15 липня 2020, 20:04

Внаслідок зіткнення двох легковиків загинуло двоє осіб та одного постраждалого з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні.

Джерело: Відділ комунікації поліції Києва

Деталі: 15 липня близько 15:00 до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з постраждалими на Старообухівській трасі.

За попередньою інформацією, водій автомобіля "Тойота" зіткнувся із "Фольсквагеном", що рухався у попутному напрямку. Внаслідок ДТП водій "Тойоти" та пасажир "Фольсквагена" загинули на місці, а водія останньої автівки наразі у лікарні.

Що було раніше: 12 липня внаслідок ДТП на Столичному шосе у 5 км від Києва загинуло двоє дорослих і двоє дітей. Правоохоронці затримали 39-річного водія-правопорушника.

За попередніми даними, він зіткнувся з іншим авто, що рухалося попереду у попутному напрямку, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з автомобілем "Хюндай", в якому їхала сам’я.

Українська правда
Теми: КиївДТП


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Раду внесли кандидата на посаду глави НБУ

фотоВибори в Білорусі: сотні людей принесли скарги в ЦВК, влада почала затримання і закриває метро

відеоВдруге за тиждень на трасі під Києвом сталася смертельна ДТП

документГолова апарату Ради подав у відставку

Рада передумала розглядати законопроєкт Бужанського про мову 16 липня

Київський готель "Дніпро" продали на аукціоні за 1,1 мільярда гривень

Усі новини...
Київ
Децентралізуємо столицю: новий закон про Київ
Київський готель "Дніпро" продали на аукціоні за 1,1 мільярда гривень
У Києві все більше хворих на COVID-19, але кількість госпіталізованих стабільна
Останні новини
22:25
Новини економіки: готель "Дніпро", товарообіг України, вагони
22:14
В Раду внесли кандидата на посаду глави НБУ
22:08
Затримали підозрюваних у вбивстві співробітника СБУ
21:52
Готель "Дніпро": засновником фірми, яка виграла аукціон, був професійний гравець у покер – ЗМІ
21:41
фотоДва тижні тримали у підвалі: поліція звільнила викраденого в Києві бізнесмена
21:26
Камери автофіксації: поліція заявила про перемогу в першому суді
21:03
Україна чекає від Словаччини завершення процедур для угоди про аеропорт "Ужгород"
20:52
Офіційний курс: євро перевищив 31 гривню
20:45
фотоВибори в Білорусі: сотні людей принесли скарги в ЦВК, влада почала затримання і закриває метро
20:25
Зеленський прокоментував продаж готелю "Дніпро"
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!