Вдруге за тиждень на трасі під Києвом сталася смертельна ДТП

Внаслідок зіткнення двох легковиків загинуло двоє осіб та одного постраждалого з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні.

Джерело: Відділ комунікації поліції Києва

Деталі: 15 липня близько 15:00 до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з постраждалими на Старообухівській трасі.

За попередньою інформацією, водій автомобіля "Тойота" зіткнувся із "Фольсквагеном", що рухався у попутному напрямку. Внаслідок ДТП водій "Тойоти" та пасажир "Фольсквагена" загинули на місці, а водія останньої автівки наразі у лікарні.

Що було раніше: 12 липня внаслідок ДТП на Столичному шосе у 5 км від Києва загинуло двоє дорослих і двоє дітей. Правоохоронці затримали 39-річного водія-правопорушника.

За попередніми даними, він зіткнувся з іншим авто, що рухалося попереду у попутному напрямку, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з автомобілем "Хюндай", в якому їхала сам’я.