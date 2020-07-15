Второй раз за неделю на трассе под Киевом произошло смертельное ДТП

В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека и один пострадавший с телесными повреждениями госпитализирован в больницу.

Источник: Отдел коммуникации полиции Киева

Детали: 15 июля около 15:00 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на Старообуховской трассе.

По предварительной информации, водитель автомобиля "Тойота" столкнулся с "Фольсквагеном", который двигался в попутном направлении. В результате ДТП водитель "Тойоты" и пассажир "Фольсквагена" погибли на месте, а водитель последней машины сейчас в больнице.

Что было раньше: 12 июля в результате ДТП на Столичном шоссе в 5 км от Киева погибли двое взрослых и двое детей. Правоохранители задержали 39-летнего водителя-правонарушителя.

По предварительным данным, он столкнулся с другим авто, что двигалось впереди в попутном направлении, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Хюндай", в котором ехала семья.