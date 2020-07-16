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Зеленський: Шостий рік ми захищаємо свій суверенітет від російської агресії

Четвер, 16 липня 2020, 16:23
Дмитро Ларін, УП

Президент Володимир Зеленський, виступаючи у парламенті, зазначив, що Україна 6 років бореться проти російського агресора і робить все, щоб настав мир.

Джерело: Зеленський, виступаючи на урочистому засіданні Ради з нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України

Пряма мова: "Дорогі українці!  ​Сьогодні, шостий рік поспіль, ми захищаємо свій суверенітет від російської агресії. Ми сплачуємо за це найвищу ціну – життя наших громадян. Сьогодні весь цивілізований світ визнає, що Україна робить все для настання такого бажаного миру.

Справедливого миру. Миру у нашому розумінні цього слова. Саме того миру, де державний суверенітет буде панувати в реальності, не на папері.

Так. Ми втратили частину території, ми втратили своїх людей. І на жаль, ми не можемо повернути загиблих. Але повинні повернути усі свої території. Повернути віру в правду і справедливість. Щоб те, заради чого загинули наші герої – ніколи не виявилось марним. 

​Деталі: Зеленський висловив переконання, що шанс досягти цього в українців є тільки в одному випадку: якщо всі об’єднаються. Так само, як і 30 років тому.

Чому це важливо: Президента розкритикували за реакцію на цинічний розстріл бойовиками на Донбасі евакуаційної групи, яка повинна була забрати тіло загиблого бійця 13 липня. Зокрема Зеленському дорікали, що він прямо не вжив термін агресія Росії.

Передісторія:

  • 13 липня поблизу населеного пункту Зайцеве український боєць загинув, підірвавшись на вибуховому пристрої.
  • Того ж дня забрати його тіло вирушила група українських військових. Російсько-окупаційні війська цинічно обстріляли трьох військовослужбовців, які мали евакуювати українського бійця, котрий підірвався поблизу Зайцевого.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що війна на Донбасі триватиме, допоки "з іншого боку" лінії фронту є зацікавлені в дестабілізації ситуації й допоки бойовики відкривають вогонь після підтвердження режиму "тиша" по білих касках та по медиках.
  • Народний депутат "Євросолідарності" Володимир Ар’єв надіслав звернення до Офіса президента з вимогою пояснити, що мав на увазі президент Володимир Зеленський, коли говорив про "ту сторону" на Донбасі.

Українська правда
Теми: Зеленськийвійна


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