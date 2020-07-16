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Зеленский: Шестой год мы защищаем свой суверенитет от российской агрессии

Четверг, 16 июля 2020, 16:23
Зеленский: Шестой год мы защищаем свой суверенитет от российской агрессии
Дмитрий Ларин, УП

Президент Владимир Зеленский, выступая в парламенте, отметил, что Украина 6 лет борется против российского агрессора и делает все, чтобы наступил мир.

Источник: Зеленский, выступая на торжественном заседании Рады по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины

Прямая речь: "Дорогие украинцы! Сегодня, шестой год подряд, мы защищаем свой суверенитет от российской агрессии. Мы платим за это высокую цену - жизнь наших граждан. Сегодня весь цивилизованный мир признает, что Украина делает все для наступления такого желаемого мира.

Справедливого мира. Мира в нашем понимании этого слова. Именно того мира, где государственный суверенитет будет господствовать в реальности, не на бумаге.

Да. Мы потеряли часть территории, мы потеряли своих людей. И к сожалению, мы не можем вернуть погибших. Но должны вернуть все свои территории. Вернуть веру в правду и справедливость. Чтобы то, ради чего погибли наши герои - никогда не оказалось бесполезным".

Детали: Зеленский выразил убеждение, что шанс достичь этого у украинцев есть только в одном случае: если все объединятся. Так же, как и 30 лет назад.

Почему это важно: Президента раскритиковали за реакцию на циничный расстрел боевиками на Донбассе эвакуационной группы, которая должна была забрать тело погибшего бойца 13 июля. В частности Зеленского упрекали, что он прямо не употребил термин агрессия России.

Предыстория:

Предыстория:

  • 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево украинский боец ​​погиб, подорвавшись на взрывном устройстве.
  • В тот же день забрать его тело отправилась группа украинских военных. Российско-оккупационные войска цинично обстреляли трех военнослужащих, которые должны были эвакуировать украинского бойца, который подорвался вблизи Зайцево.
  • Вследствие вражеского огня погиб военный медик, один военнослужащий был ранен, а еще один получил боевую травму.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что война в Донбассе будет продолжаться, пока "с другой стороны" линии фронта есть заинтересованные в дестабилизации ситуации и пока боевики открывают огонь после подтверждения режима "тишина" по белым каскам и по медикам.
  • Народный депутат "Евросолидарности" Владимир Арьев направил обращение в Офису президента с требованием объяснить, что имел в виду президент Владимир Зеленский, когда говорил о "той стороне" на Донбассе.

Украинская правда
Темы: Зеленскийвойна
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