Зеленського просять пояснити, про яку "ту сторону" на Донбасі він говорить

Народний депутат "Євросолідарності" Володимир Ар’єв надіслав звернення до офіса президента і вимагає пояснити, що мав на увазі президент Володимир Зеленський, коли говорив про "ту сторону" на Донбасі.

Джерело: Facebook-сторінка Ар’єва

Дослівно: "Всі ці танці з бубнами навколо термінології Зеленського і його офіса треба закінчувати. Язик у них не повертається назвати Росію ворогом і агресором? Вирішили використовувати обхідні фрази, щоб не називати речі своїми іменами? Добре. Доведеться пояснити - що таке "та сторона" і відповісти на інші питання мого звернення".

Деталі: Зокрема, у зверненні Ар’єв просить пояснити, що мають на увазі в офісі президента, коли пишуть у пресрелізах "та сторона", хто керує "незаконними угрупованнями" на Донбасі та про які "кримінальні анклави" йдеться в релізі?

Нардеп пише, що від Зеленського як верховного головнокомандувача майже добу не було реакції на цей злочин.

Деталі: Раніше дії Росії на Донбасі засудили в посольстві США.

Президент Володимир Зеленський заявив, що війна на Донбасі триватиме, допоки "з іншого боку" лінії фронту є зацікавлені в дестабілізації ситуації й допоки бойовики відкривають вогонь після підтвердження режиму "тиша" по білих касках та по медиках.

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