Зеленського просять пояснити, про яку "ту сторону" на Донбасі він говорить
Народний депутат "Євросолідарності" Володимир Ар’єв надіслав звернення до офіса президента і вимагає пояснити, що мав на увазі президент Володимир Зеленський, коли говорив про "ту сторону" на Донбасі.
Джерело: Facebook-сторінка Ар’єва
Дослівно: "Всі ці танці з бубнами навколо термінології Зеленського і його офіса треба закінчувати. Язик у них не повертається назвати Росію ворогом і агресором? Вирішили використовувати обхідні фрази, щоб не називати речі своїми іменами? Добре. Доведеться пояснити - що таке "та сторона" і відповісти на інші питання мого звернення".
Деталі: Зокрема, у зверненні Ар’єв просить пояснити, що мають на увазі в офісі президента, коли пишуть у пресрелізах "та сторона", хто керує "незаконними угрупованнями" на Донбасі та про які "кримінальні анклави" йдеться в релізі?
Нардеп пише, що від Зеленського як верховного головнокомандувача майже добу не було реакції на цей злочин.
Деталі: Раніше дії Росії на Донбасі засудили в посольстві США.
Президент Володимир Зеленський заявив, що війна на Донбасі триватиме, допоки "з іншого боку" лінії фронту є зацікавлені в дестабілізації ситуації й допоки бойовики відкривають вогонь після підтвердження режиму "тиша" по білих касках та по медиках.
Передісторія:
- 13 липня поблизу населеного пункту Зайцеве український боєць загинув, підірвавшись на вибуховому пристрої.
- Того ж дня забрати його тіло вирушила група українських військових. Російсько-окупаційні війська цинічно обстріляли трьох військовослужбовців, які мали евакуювати українського бійця, котрий підірвався поблизу Зайцевого.
- Внаслідок ворожого вогню загинув військовий медик, одного військовослужбовця було поранено, а ще один отримав бойове травмування.
- Станом на вечір 13 липня тіла загиблих та поранений воїн лишалися на місці обстрілу. Тривали переговори з СММ ОБСЄ щодо їхньої евакуації. 14 липня стало відомо, що тіло бійця, якого мали евакуювати, бойовики забрали собі.
- 15 липня в ООС повідомили, що тіло бійця, який загинув 13 липня, забрали.